توعية الأطفال.. إرشادات ونصائح للتعامل مع الكهرباء عند سقوط الأمطار

حذرت هيئة الأرصاد من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ اليوم، وسقوط أمطار تصل الى حد السيول، وتثير الأمطار خوف الكثير من المواطنين، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالكهرباء، حيث تكثر حوادث الماس الكهربائي نتيجة تعرض الأجهزة وأعمدة الإنارة ومصابيح الكهرباء الخاصة بالمحلات التجارية للأمطار.



ووضع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء للمواطنين عدة ارشادات للتعامل مع الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وذلك في إطار حرص الجهاز على نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء في كافة الجوانب، وتتمثل في الأتي:



- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء في الشوارع والتي تشمل "أعمدة إنارة، كابلات، أكشاك كهرباء".



- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.



- في حالة إذا رأيت حالة خطر للأكشاك أو أعمدة الإنارة، عليك الاتصال سريعا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121.



- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتله.



- توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار