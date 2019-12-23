AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: جهود تأمين المطارات وراء عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
النائب حسن السيد،
النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بعودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات تقريبًا.

وأكد السيد في بيان، اليوم، الاثنين، أن عودة رحلات السياحة البريطانية لشرم الشيخ كانت بفضل جهود الدولة في تأمين المطارات والمنشآت السياحية والدعاية بكثافة لعودة السياحة، والتى تمثل جزءا كبيرا من الدخل القومى الذى يضاف للموازنة العامة للدولة ويقلل من عجز الموازنة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية بذلت مصر جهودا مضنية من خلال القوات المسلحة والشرطة لإعادة الأمن والأمان إلى البلاد، حتى أصبحت مصر خارج قائمة الـ 10 دول المصنفة الأكثر إرهابا على مستوى العالم.

وتابع: وزيرة السياحة رانيا المشاط بذلت مجهودا كبيرا لإعادة السياحة المصرية مرة أخرى للمحافل الدولية، وكان لها دور قوى فى عود رحلات السياحة البريطانية والفرنسية إلى مصر، متمنيا أن تعود رحلات السياحة الروسية بقوة إلى مصر، خاصة لما تمتلكه مصر من سياحة شواطئ وسياحة الآثار وسياحة المؤتمرات، ولما تتمع به من مناخ معتدل طوال العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرم الشيخ إنجيليزي.. السياحة البريطانية تعود لمدينة السلام لأول مرة منذ 4 سنوات

بعد 4 سنوات غياب | عودة السياحة البريطانية الى شرم الشيخ..واستقبال أول رحلة بالورود .. شاهد

بشائر الخير مع بداية 2020.. عودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ.. ونواب: رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.. والشعب البريطاني بأكمله محب للسفر

برلمانى: أتوقع زيادة عدد السياح البريطانيين الوافدين إلى مليون زائر فى 2020

ترشيحاتنا

الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. التشكيل المتوقع لمباراة المارد الأحمر وزعيم الثغر

ممنوعة نهائيا.. طريقة حقن تسبب الشلل للأطفال

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين

صدمة للزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

مارست الجنس مع عشيقها فوق جثة زوجها.. القصة الكاملة لزوجة القليوبية وصديقها

نهاية مأساوية.. عضة كلب تنهي حياة صاحبته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين

مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور