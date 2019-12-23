برلماني: جهود تأمين المطارات وراء عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بعودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات تقريبًا.



وأكد السيد في بيان، اليوم، الاثنين، أن عودة رحلات السياحة البريطانية لشرم الشيخ كانت بفضل جهود الدولة في تأمين المطارات والمنشآت السياحية والدعاية بكثافة لعودة السياحة، والتى تمثل جزءا كبيرا من الدخل القومى الذى يضاف للموازنة العامة للدولة ويقلل من عجز الموازنة.



وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية بذلت مصر جهودا مضنية من خلال القوات المسلحة والشرطة لإعادة الأمن والأمان إلى البلاد، حتى أصبحت مصر خارج قائمة الـ 10 دول المصنفة الأكثر إرهابا على مستوى العالم.



وتابع: وزيرة السياحة رانيا المشاط بذلت مجهودا كبيرا لإعادة السياحة المصرية مرة أخرى للمحافل الدولية، وكان لها دور قوى فى عود رحلات السياحة البريطانية والفرنسية إلى مصر، متمنيا أن تعود رحلات السياحة الروسية بقوة إلى مصر، خاصة لما تمتلكه مصر من سياحة شواطئ وسياحة الآثار وسياحة المؤتمرات، ولما تتمع به من مناخ معتدل طوال العام.

