AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:26 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
فريدة محمد
دعا النائب محمد هانى الحناوى، الحكومة إلى ضرورة الالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقال " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم،: "أطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس السيسي والعمل على تنفيذها وأهمية أن يعى الجميع إشارة الرئيس السيسى إلى أهمية إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر، والتواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وأهمية الاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدى، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد فى اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.

كما دعا النائب محمد هانى الحناوى، جميع الوزراء القدامى والجدد إلى النزول إلى الشارع السياسى خاصة وزراء الخدمات وفى مقدمتهم وزراء الصحة والتعليم والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والسياحة والآثار والثقافة والأوقاف والصناعة والتجارة والتموين لمواجهة المشكلات والقضايا الجماهيرية على أرض الواقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعديل الوزاري المرتقب

صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح.. فيديو

حركة المحافظين.. أهالي أسوان ينتظرون تلبية مطالبهم.. والمحافظ: كُلفنا بالتواصل معكم

نائبة سوهاج تخاطب رئيس الحكومة بـ 4 طلبات إحاطة

السيسى يوجه الوزراء والنواب الجدد بالموضوعية والتجرد عند اختيار الكوادر البشرية

من أجل خدمات أفضل للمواطن.. تعرف على رسائل الرئيس السيسي لـ الوزراء والنواب الجدد

ترشيحاتنا

الخروج من المنزل ممنوع.. هاني الناظر يحذر مرضى الحساسية وروشتة خاصة للأطفال

بـ 5 جنيهات.. اصنعي بنفسك دواء للتخلص من السعال

لتزويغهم عن العمل .. إحالة موظفي مصنع الـ 30 مليون بيضة للتحقيق

فى عيد ميلاده.. عمرو يوسف يتصدر تريند تويتر

عيار 18 يسجل 572 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم 23 - 12 - 2019.. فيديو

محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع أبو جبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين