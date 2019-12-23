برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم

دعا النائب محمد هانى الحناوى، الحكومة إلى ضرورة الالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.



وقال " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم،: "أطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس السيسي والعمل على تنفيذها وأهمية أن يعى الجميع إشارة الرئيس السيسى إلى أهمية إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر، والتواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وأهمية الاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدى، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد فى اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.



كما دعا النائب محمد هانى الحناوى، جميع الوزراء القدامى والجدد إلى النزول إلى الشارع السياسى خاصة وزراء الخدمات وفى مقدمتهم وزراء الصحة والتعليم والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والسياحة والآثار والثقافة والأوقاف والصناعة والتجارة والتموين لمواجهة المشكلات والقضايا الجماهيرية على أرض الواقع.

