محافظ القليوبية يتفقد عددا من المناطق الصناعية بالخانكة ..صور

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة مفاجئة للمناطق الصناعية بمدينة الخانكة حيث استهل الجولة بمنطقة الصفا الصناعية بتفقد مصنع صهر وتكرير وتصنيع الرصاص على مساحة ١٥٨٠٠ متر مربع ويبلغ عدد العمال ١٥٠ عامل برأس مال ٥٠ مليون جنيه.



كما تفقد المحافظ مكمورة فحم صديقة للبيئة إذ تعمل بعدة أفران غير ملوثة للبيئة المحيطة، وتعمل حاليا على الإنتاج المحلى وتسعى للتصدير.



وتابع المحافظ جولته بتفقد جولة منطقة الشروق الصناعية حيث تفقد شركة الشروق لصناعة الزجاج والتي تأسست عام ٢٠٠٨ وبدأت الإنتاج عام ٢٠١٠ على مساحة ٦٠٠٠ متر وتقوم الشركة بإنتاج جميع أدوات المائدة الزجاجية مثل الأكواب وغيرها، وتقوم بالتصدير لجميع الدول العربية وبعض الدول الأوروبية وتعمل بأحدث الطرق في نظام صهر الزجاج لترشيد استهلاك الطاقة تماشيا مع سياسة الدولة لترشيد الطاقة وطلب العاملين بالشركة من المحافظ تحسين الطرق وتوفير الأمن ودخول خدمة الصرف الصحي .



ثم توجه الهجان لتفقد مصنع إيجي هولاند والذي يبلغ مساحته٢٤٠٠ متر مربع بتكلفة ٢٥ مليون جنيه مصري، والذي يقوم بإنتاج المنظفات و المطهرات و إضافات الأعلاف فى خطين إنتاج .



كما تفقد المحافظ قرية العكرشة والمقامة على مساحة ٢٨١ فدان وتوجد بها ورش لتدوير وفرز القمامة كما توجد ورش لاستخراج البلاستيك وتصنيعه وتصنيع خرز البلاستيك ويوجد بها ورش لتدوير المتبقى غير المستخدم من القمامة وتشمل 400 مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الغزل والنسيج وسحب الحديد وتدوير القمامة والكرتون والورق وقام بتفقد مصنع سحب حديد على مساحة ١٨٠٠ متر مربع.



واختتم المحافظ جولته بتفقد قرية الأحراز التابعة لشبين القناطر وقام بتفقد أرض الجمعية الاستهلاكية وأرض الجمعية التعاونية الزراعية، وأشار الى ضرورة إستغلال باقي الأرض بهما في مشاريع تفيد القرية وأبنائها ، كما تفقد مركز شباب الأحراز والوحدة الصحية، واطمأن على حضانات الأطفال وانتظام العمل في الوحدة الصحية، ووجه بسرعة إستكمال وتشغيل السجل المدني ووحدة الدفاع المدني لخدمة مواطني القرية.

