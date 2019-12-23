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رياضة

كافاني يقترب من مدريد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:12 م
كافاني
كافاني
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إسراء أشرف
قالت تقارير صحفية عالمية، اليوم، الإثنين، أن الأورجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، اقترب من الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن كافاني أصبح قريبًا من الانتقال لأتلتيكو مدريد، بعدما توصلت إدارة النادي الإسباني لاتفاق مع اللاعب للحصول على خدماته.

وأشارت "سكاي سبورتس"، إلى أن لاعب باريس سان جيرمان، وافق على ارتداء قميص الروخي بلانكوس، لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويجد كافاني معاناة كبيرة في المشاركة بانتظام مع سان جيرمان منذ فترة، والتي بدأت مع وصول المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان، حديقة الأمراء. 

ومن المقرر، أن ينتهي عقد إدينسون كافاني مع الفريق الباريسي، في صيف 2020 المقبل، أي نهاية الموسم الحالي.

وخاض كافاني 290 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، في جميع البطولات، وتمكن فيهم من تسجيل 196 هدفًا، وصناعة 40 آخرون.
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