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برلمان

القعيد: فض الاشتباك بين الهيئات الثلاث أكبر تحد أمام وزير الإعلام

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:52 م
النائب يوسف القعيد
النائب يوسف القعيد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن هناك عددًا من الملفات الهامة التي ستكون على طاولة أسامة هيكل وزير الإعلام وعلى رأسها فض الإشتباك بين الهيئات الإعلامية الثلاث وهى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف "القعيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وزير الإعلام لابد أن يركز أيضًا على ملف مواقع التواصل الاجتماعي بكل انواعها ولغاتها والموضوعات التي تتناولها، بحيث يولى أهمية شديدة بها".

وتابع: "لابد أيضًا أن يهتم وزير الإعلام الجديد بالإذاعة المصرية، بحيث تصل موجاتها في الخارج لكل مكان في العالم حتى تصل على سبيل المثال إلى أستراليا".

واختتم": لابد أيضًا أن يهتم وزير الإعلام بمنظومة التليفزيون، بحيث على 3 أسس وهي الإعلام والتثقيف والترفيه، ونفس الأمر ينطبق على الصحف، إلا أننا نركز على التلفزيون، نظرًا لحساسية وخطورة المحتوى الذي يتم تقديمه".
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