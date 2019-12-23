من بينها iPhone 8 و Samsung Galaxy S8.. عشرة هواتف أرخص من 8000 جنيه | صور

وإليك 10 هواتف أرخص من 8000 جنيه ..



1- هاتف Apple iPhone 8



بسعر 449 دولارا أمريكيا ويعادل 7200 جنيه مصرى.



وعلى الرغم من ظهور هاتف iPhone 8 للمرة الأولى في عام 2017 لكنه يظل هاتفا يتمتع بكل التكنولوجيا التى تريدها، ويعتبر أرخص هواتف الأيفون الحديثة، ويتمتع بعدة مميزات رائعة من بينها خاصية مقاومة المياه، والشحن اللاسلكى، بالإضافة إلى خواص الكاميرا الموجودة فيه، كذلك خاصية Portrait lighting التي تتيح لك تغيير إضاءة الصورة قبل التقاطها مع إمكانية التصوير بجودة 4k، كما أن سعة البطارية تصل إلى 1821 مللى أمبير.



2- هاتف Google Pixel 3



ويبلغ سعره 499 دولارا أمريكيا ويعادل 8000 جنيه مصرى.



ويتميز هاتف Google Pixel 3 باحتوائه على كاميرا استثنائية حيث تعمل كاميرا الهاتف على التقاط الصور في الضوء أو حتى في الظلام، وكذلك الأمر مع كاميرا السيلفى، حيث لن تقلق بشأن التقاط الصور السيلفي، كما أنها تمتلك خواص أنيقة متعلقة بالسوفت وير مثل الفيلتر بالإضافة إلى حظر المكالمات الآلية، إعلانات التسويق الإلكترونية.



3- هاتف Samsung Galaxy A50



ويبلغ سعره 350 دولارا أمريكيا ويعادل حوالى 5600 جنيه مصرى.



والهاتف هو جزء من فئة Samsung A وهى الفئة الأرخص من Samsung S ويعتبر الهاتف هو أرخص هاتف في هواتف سامسونج الذكية حيث يتمتع بشاشة عرض 6.4 بوصة، بالإضافة إلى زر قارئ البصمة وكذلك 3 كاميرات تتميز بدقة عالية تعمل على التقاط صور البورتريه.



4-هاتف Motorola Moto Z4



ويبلغ سعره 500 دولار أمريكى ويعادل حوالى 8000 جنيه مصرى



وهذا الهاتف هو مفاجأة بالنسبة لسعره، وهو من إصدار هذا العام في مايو الماضى، وهو واحد من الهواتف القليلة التى من الممكن أن يتم تشغيل شبكة 5Gعليها.



5-هاتف LG G8 ThinQ



ويبلغ سعره 500 دولار أمريكى ويعادل حوالى 8000 جنيه مصرى



ونزل سعر الهاتف بشكل كبير حيث كان ثمنه 850 دولارا كما أنه يحتوى على headphone jack بالإضافة إلى احتوائه كاميرا مزدوجة في الخلف، كما يتمتع بخاصية مقاومة المياة.



6- هاتف Google Pixel 3A XL



ويبلغ سعره 379 دولارا أمريكيا ويعادل حوالى 6000 جنيه مصرى



ويتميز الهاتف بشاشة عرض حوالى 6 بوصة بتقنية OLED كما يحتوى على بطارية بسعة 3.700 مللى أمبير.



7-هاتف Motorola Moto G7 Play



ويبلغ سعره 200 دولار أمريكى ويعادل حوالى 3200 جنيه مصرى



ويحتوى على معالج Snapdragon 632 ومقاوم للسوائل وبشاشة عرض 5.7 بوصة وكاميرا منفصلة ب 13 ميجا بيكسل.



8- هاتف Google Pixel 3A



ويبلغ سعره 399 دولارا أمريكيا ويعادل حوالى 6400 جنيه مصرى



ويحتوى على سعة تخزين 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى سماعات الرأس وكاميرا تستطيع التصوير في الظلام.



9- هاتف Samsung Galaxy S8



ويبلغ سعره 500 دولار أمريكى ويعادل حوالى 8000 جنيه مصرى



وعلى الرغم من إصداره منذ عامين إلا أنه هاتف يستحق اعتبار الشراء لوجود خواص مثل مقاومة المياه، والشحن اللاسلكى وذاكرة قابلة للاتساع وسماعة رأس، بالإضافة إلى تمتع الشاشة بتقنية عرض OLED ويعتبر هذا الهاتف هو هاتف اليوم.



10 - هاتف Motorola Moto G7



ويبلغ سعره 299 دولارا أمريكيا ويعادل حوالى 4800 جنيه مصرى



وسعر هذا الهاتف ليس رخيصا مثل هاتف G7 Play الذى يعتبر من نفس فئته، ويتمتع الهاتف بكاميرا مزدوجة في الخلف وعمر بطارية قادر على التحمل، بالإضافة إلى شكله الأنيق، بالإضافة إلى انه يتميز بشاحن سريع.



ذكر موقع CNET أبرز الهواتف الذكية والتى تندرج أسعارها تحت 500 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 8000 جنيه مصرى، وأبرز هذه الهواتف iPhone 8 وSamsung Galaxy S8 ..