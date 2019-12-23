هواتف أيفون تدخل حقبة جديدة بعد اتجاه أبل لإطلاق أقمار صناعية

أفادت وكالة بلومبرج أن شركة أبل تعمل على إطلاق قمر صناعى لإرسال المعلومات والبيانات إلى أجهزة المستخدمين، ويتم العمل على إطلاق القمر الصناعى بحيث يعمل بشكل نهائى في خلال 5 سنوات.





ومن المتوقع أن شركة أبل ستطلق العديد من الأقمار الصناعية في الفترة القادمة، وذكرت بلومبرج أن أبل لديها مجموعة من المهندسين يعملون على المشروع.





كما أن الفريق يقوده عدد من مهندسي الفضاء يرأسه مايكل تريلا و جون فين ويك الذين عملوا في شركة Skybox Imaging وهي شركة تشغل أقمار صناعية تجارية ذات درجة عالية من الدقة، وتوفر الصور والفيديو بدرجة عالية الوضوح.





وستدخل هواتف أيفون حقبة جديدة بعد إطلاق أبل للقمر الصناعى حيث ستكون قادرة على تطوير خدمة الخرائط الخاصة بها، ومواقع التتبع بالإضافة إلى استقبال البيانات وتعزيز التغطية بشبكة الإنترنت لهواتفها.





وسيمكن المشروع الشركة بجعلها أكثر اعتمادا على نواقل هوائية خاصة، كما سيحدث طفرة كبيرة في التعرف وتتبع مواقع الهواتف.



