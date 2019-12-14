Apple تحدث نقلة نوعية في كاميرا هواتفها باستخدام هذه التكنولوجيا

كشفت وكالة بلومبرج أن شركة أبل قامت بشراء شركة Spectral Edge Ltd التى تطور كاميرات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وذلك لتطوير الكاميرات التى ستصدرها أبل.





وشركة Spectral Edge Ltd هى شركة بريطانية ناشئة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في تطوير الكاميرات، وجمعت الشركة تمويل بقيمة حوالى 5.3 مليون دولار في العام الماضى لتمويل أبحاثها.





وتقوم الشركة بتطوير تكنولوجيا تقوم على التقاط الأشعة تحت الحمراء وتحويلها ودمجها إلى صور قياسية الجودة، مع آلات لانتاج الصور بإضاءة أفضل وجودة ودقة عالية.





وستقود التكنولوجيا التى تقوم بتصنيعها Spectral Edge Ltd شركة أبل لتصنيع هواتف بكاميرات عالية الدقة وسيتم تطبيق التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الإضاءة المنخفضة في الصور بالإضافة إلى تطوير كاميرات عالية الدقة وجودة اللقطات غير الثابتة.



