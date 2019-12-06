ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بتقنية 5G وOLED.. تعرف على مميزات هواتف آيفون الجديدة لعام 2020

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:03 م
تعرف على مميزات هواتف
تعرف على مميزات هواتف أيفون الجديدة لعام 2020
Advertisements
ندى على
تصدر عملاق التكنولوجيا الأمريكية أبل سلسلة جديدة من الهواتف للعام القادم بمميزات جديدة ومختلفة كليا عن هواتف العام الحالى استمرارا لمواصلة تفوقها على باقى الهواتف من الماركات الأخرى.

وذكر موقع "CNET" التقني أن مينج كو محلل أبل قال إن شركة أبل ستقوم بإطلاق 5 إصدارات من الهواتف للعام القادم 2020 حيث كانت الشركة قد أطلقت ثلاثة إصدارات من الهواتف للعام الحالى وهى iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max.

وجاء في تقرير موقع "9to5Mac" والذى تنبأ فيه كو إن أبل ستصدر أول هاتف لها من السلسلة الجديدة في النصف الأول من العام القادم.

أحجام ومميزات جديدة

حيث سيكون الهاتف الأول محتويا على تصميم بحجم 4.7 بوصة يشبه فيه أيفون 8 ولكن بالتأكيد مع مواصفات جديدة كليا، ثم بعد ذلك سيتم إصدار الهاتف الثانى وسيحتوى على شاشة عرض 5.4 بوصة، بالإضافة إلى هاتفين آخرين ثالث ورابع من المفترض أن يحتويا على شاشات بحجم 6.1 و6.7 بوصة.

وستحتوى كل هذه الهواتف التى ستصدر في عام 2020 على تقنيات OLED، كما أنها ستصدر بتكنولوجيا 5G، بينما ستكون الكاميرات هى الاختلاف الأكبر والكاميرات ستكون الاختلاف الأكبر.

بالنسبة للهواتف التى ستكون بعرض 5.4 و نهاية تحتية ب 6.1 بوصة من المتوقع أن تحتوى على 2 كاميرا خلفية مزدوجة، بينما الهواتف التى تحتوى على طرف علوى ب 6.1 بوصة و 6.7 من المتوقع أن تحتوى على 3 كاميرات خلفية، بالإضافة على احتوائه على خاصية جديدة بتكنولوجيا ToFوالتى تعالج طول المسافة التى تكون بين الكاميرا والشئ المراد تصويره، كما ستشمل حساس ثلاثى الأبعاد.

البصمة بدلا من التعرف على الوجه

كما أن الهواتف الجديدة لن تحتوى على خاصية التعرف على الوجه وإنما ستعتمد على بصمة الإصبع بحساس سيكون موجودا على جانب الهاتف، وسيكون حجم الشاشة حوالى 5.5 بوصة أو 6.1.

وقال كو حسب موقع The Verge"" التقنى أن هواتف أيفون في السنتين القادمتين أى خلال عام 2021 ستصدر هواتفها بدون وصلات Lightning للأيفون، وكذلك لن تعتمد على موصلات USB-C، وستستبدل أيفون الموصلات الخاصة بها وستعتمد بدلا من ذلك على الوصلات اللاسلكية،التى ستصل إلى الاعتماد على نظام لاسلكى كامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحدث الشائعات حول هاتف آيفون 12.. صور

أفضل 4 هواتف من Apple في 2019

بـ مليون و150 ألف جنيه..iPhone 11 Pro Max بنصف كيلو ذهب..فيديو وصور

Apple تزود iPhone 12 Pro بشاشات من Samsung

أصبحت ضربا من الماضي.. لا تشتري هواتف أيفون 11

ترشيحاتنا

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر

مصطفى بكري يفضح معهد كارنيجي | يمارس حربا ممنهجة ضد مصر وجيشها .. فيديو

الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها | تحذير للأهلي من مرتضى منصور

اشتعال النيران في سيارة "جاز" على الطريق الدائري بالخصوص

بسبب التفحيط.. تفاصيل اختفاء شاب سعودي 35 عامًا

الأهلي يا جماله | رمضان صبحي يسجل الثاني في مرمى الهلال السوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينتقم من خطيبته السابقة بـ إعلان على فيسبوك.. شاهد

آخرهن زينب نافيد | نهايات مأساوية لـ5 ملكات جمال في حوادث مفجعة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات جبنة مقلية مع سلطة الذرة