صراع العمالقة.. Apple وAmazon ينافسون SpaceX في إطلاق الأقمار الصناعية

كشفت وكالة بلومبرج الامريكية عن بدء العمل في عملاق التكنولوجيا شركة أبل على إطلاق قمر صناعى لتحسين ميزات الاتصال بالشبكة اللاسلكية.
وقالت مصادر لبومبرج من داخل الشركة إن مجموعة من المهندسين داخل أبل يعملون على قمر صناعى وتصميم لواقط هوائية لتكون جاهزة للعمل في خلال 5 سنوات.
وأفادت تقارير بأنه في السنوات القادمة ستكون أبل قادرة على امتلاك نواقل لاسلكية كما ستستطيع تحسين مواقع تتبع أجهزتها.
ويأتى قرار إطلاق أبل للقمر الصناعى بعد إعلان شركة أمازون إرسالها أكثر من 3000 قمر صناعى في يوليو الماضى.
وتقوم شركة SpaceX بالضغط لتعطيل جهود أمازون، كما طلبت من هيئة الاتصالات الفيدرالية لكى تتجاهل طلب أمازون للحصول على طلب خاص سيمنحها الإذن المشروط لكى تشغل أقمارها الصناعية على تردد معين.
وقالت مصادر لبومبرج من داخل الشركة إن مجموعة من المهندسين داخل أبل يعملون على قمر صناعى وتصميم لواقط هوائية لتكون جاهزة للعمل في خلال 5 سنوات.
وأفادت تقارير بأنه في السنوات القادمة ستكون أبل قادرة على امتلاك نواقل لاسلكية كما ستستطيع تحسين مواقع تتبع أجهزتها.
ويأتى قرار إطلاق أبل للقمر الصناعى بعد إعلان شركة أمازون إرسالها أكثر من 3000 قمر صناعى في يوليو الماضى.
وتقوم شركة SpaceX بالضغط لتعطيل جهود أمازون، كما طلبت من هيئة الاتصالات الفيدرالية لكى تتجاهل طلب أمازون للحصول على طلب خاص سيمنحها الإذن المشروط لكى تشغل أقمارها الصناعية على تردد معين.