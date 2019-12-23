3 أسباب ترجح رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

كان فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، اللاعب صاحب النجومية الأكبر في صفوف النادي ونجم الشباك الأول استنادا إلى شخصيته في الملعب الممزوجة بالقيادة والمهارة في التمرير وخلق الفرص للمهاجمين.
حظي فرجاني ساسي مع الزمالك بشعبية كبيرة لم تتحقق لأي محترف في تاريخ النادي من قبل، إلى الحد الذي وصف فيه نقاد منتمون إلى القلعة البيضاء شعبية فرجاني في الزمالك بأنها فاقت شطة وفيليكس وفلافيو وجيلبرتو في الأهلي، وكذلك إيمانويل في الزمالك.
اقرأ أيضا:
في الوقت الحالي باتت العلاقة بين فرجاني ساسي ونادي الزمالك مرتبكة بعض الشيء بالتزامن مع سوء أداء لفريق على أرض الملعب وضعف النتائج بعد الخسارة من إنبي وطلائع الجيش والتعادل مع سموحة ونادي مصر، وهو ما رجح رحيل النادي عن اللاعب وفقا لبعض المؤشرات.
أشرف بن شرقي
اعتلى الجناح المغربي المتألق في صفوف الزمالك نجومية الفريق، حيث ظهر في أرض الملعب الأكثر تأثيرا والأعلى من حيث النشاط والحماس ونال إشادة جماهير الزمالك.
سحب المغربي أشرف بن شرقي البساط من تحت أقدام زميله في الفريق فرجاني ساسي الذي أصبح الحديث عن رحيله ومستحقاته لدى الفريق أكثر من الكلام عن أدائه وتألقه.
وربما تتسبب تلك الحالة في اقتراب رحيل التونسي فرجاني ساسي عن الزمالك بعد موسم هو الأفضل للاعب محترف في صفوف الزمالك منذ سنوات مضت.
عروض سعودية
على الرغم من تأكيد مجلس إدارة الزمالك على عدم تلقي النادي عروضا رسمية من أي نادي سعودي لضم فرجاني ساسي، سوى العروض التي تقدمت بها بعض الأندية العام الماضي ورفضها الزمالك، إلا أن الحديث في الإعلام عن عروض يفسر نية اللاعب لتسويق نفسه في الدوري السعودي عبر وكلائه.
وفي نفس السياق رد المستشار مرتضى منصور على التساؤلات حول فرجاني ساسي وموقفه مع الفريق، قائلا إن نادي الزمالك لا يقف على أي لاعب، ومن يأتي بعرض مناسب ومقبول يليق بلاعب في الزمالك لن نعترض عليه.
وتابع عبر مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم قائلا "نادي الزمالك، كان في أشد الحاجة لأبنائه محمد عبدالشافي وأحمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر، لكن عندما أتت لهم عروض بمبالغ مالية كبيرة، كانت مصلحة الفريق أن نوافق على بيعهم".
موقف حمدي النقاز
رحيل التونسي حمدي النقاز عن صفوف الزمالك، والطريقة التي اختارها النقاز للرحيل عن النادي، ربما يفتح بابا لعدم ارتياح اللاعب في صفوف الزمالك بعد رحيل مواطنه، لكن اللاعب لم يبدي حتى الآن أي نوايا رسمية لمغادرة الفريق.
وكشفت مصادر في الزمالك عبر تصريحات للصحافة أن موقف فرجاني مختلف تماما عن مواطنه النقاز واللاعب مستمر مع النادي ولم يتحدث عن أسباب للرحيل مطلقا.
حظي فرجاني ساسي مع الزمالك بشعبية كبيرة لم تتحقق لأي محترف في تاريخ النادي من قبل، إلى الحد الذي وصف فيه نقاد منتمون إلى القلعة البيضاء شعبية فرجاني في الزمالك بأنها فاقت شطة وفيليكس وفلافيو وجيلبرتو في الأهلي، وكذلك إيمانويل في الزمالك.
اقرأ أيضا:
محامي حمدي النقاز يوضح أسباب رحيله عن الزمالك.. ويبرئ فرجاني ساسي
الفيفا يثير الجدل بسبب فرجاني ساسي.. اعرف السبب
الفيفا يثير الجدل بسبب فرجاني ساسي.. اعرف السبب
في الوقت الحالي باتت العلاقة بين فرجاني ساسي ونادي الزمالك مرتبكة بعض الشيء بالتزامن مع سوء أداء لفريق على أرض الملعب وضعف النتائج بعد الخسارة من إنبي وطلائع الجيش والتعادل مع سموحة ونادي مصر، وهو ما رجح رحيل النادي عن اللاعب وفقا لبعض المؤشرات.
أشرف بن شرقي
اعتلى الجناح المغربي المتألق في صفوف الزمالك نجومية الفريق، حيث ظهر في أرض الملعب الأكثر تأثيرا والأعلى من حيث النشاط والحماس ونال إشادة جماهير الزمالك.
سحب المغربي أشرف بن شرقي البساط من تحت أقدام زميله في الفريق فرجاني ساسي الذي أصبح الحديث عن رحيله ومستحقاته لدى الفريق أكثر من الكلام عن أدائه وتألقه.
وربما تتسبب تلك الحالة في اقتراب رحيل التونسي فرجاني ساسي عن الزمالك بعد موسم هو الأفضل للاعب محترف في صفوف الزمالك منذ سنوات مضت.
عروض سعودية
على الرغم من تأكيد مجلس إدارة الزمالك على عدم تلقي النادي عروضا رسمية من أي نادي سعودي لضم فرجاني ساسي، سوى العروض التي تقدمت بها بعض الأندية العام الماضي ورفضها الزمالك، إلا أن الحديث في الإعلام عن عروض يفسر نية اللاعب لتسويق نفسه في الدوري السعودي عبر وكلائه.
وفي نفس السياق رد المستشار مرتضى منصور على التساؤلات حول فرجاني ساسي وموقفه مع الفريق، قائلا إن نادي الزمالك لا يقف على أي لاعب، ومن يأتي بعرض مناسب ومقبول يليق بلاعب في الزمالك لن نعترض عليه.
وتابع عبر مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم قائلا "نادي الزمالك، كان في أشد الحاجة لأبنائه محمد عبدالشافي وأحمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر، لكن عندما أتت لهم عروض بمبالغ مالية كبيرة، كانت مصلحة الفريق أن نوافق على بيعهم".
موقف حمدي النقاز
رحيل التونسي حمدي النقاز عن صفوف الزمالك، والطريقة التي اختارها النقاز للرحيل عن النادي، ربما يفتح بابا لعدم ارتياح اللاعب في صفوف الزمالك بعد رحيل مواطنه، لكن اللاعب لم يبدي حتى الآن أي نوايا رسمية لمغادرة الفريق.
وكشفت مصادر في الزمالك عبر تصريحات للصحافة أن موقف فرجاني مختلف تماما عن مواطنه النقاز واللاعب مستمر مع النادي ولم يتحدث عن أسباب للرحيل مطلقا.