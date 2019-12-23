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مرأة

ممنوع لمرضى الضغط العالى.. 5 أضرار لـ الشاى الأسود

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:13 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يعد الشاى الأسود من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص التى تقوم بتناول أكثر من كوب فى اليوم، وهو المشروب الرسمى لدى الكثير بعد تناول وجبات الطعام، ولا يعلمون أضرار تناوله الكثيرة.

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض أضرار الإفراط في شرب الشاي الأسود:

1-يسبب سوء امتصاص الحديد الموجود في الأغذية.
2 -ارتفاع في ضغط الدم.
3 -يسبب في صبغ الأسنان باللون الأصفر.
4-يسبب قرحة في المعدة.
5-يسبب الإمساك في حال تعرض للغلي.
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ممنوع لمرضى الضغط العالى.. 5 أضرار لـ الشاى الأسود

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