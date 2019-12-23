AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لديه أصول بـ 400 مليون دولار.. تحذيرات من هجمات انتقامية لـ داعش خلال 2020

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:27 م
أبوبكر البغدادي
أبوبكر البغدادي
Advertisements
محمد علي
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2019 الذى كان عاما مفصليًا في حياة تنظيم داعش الأبشع على مستوى الجماعات الإرهابية، بعدما أكلت من قوته الكثير إلا إنها لم تنهه للأبد بعد.

قالت تقرير لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن هناك العديد من الانتصارات الحاسمة ضد ما يسمى "خلافة" داعش، حدثت في عام 2019 ، بما في ذلك الهزيمة في الجزء الأخير من الأرض السورية في مارس، ومقتل زعيمه الغامض أبو بكر البغدادي، ومع ذلك، فإن مرونة الجماعة الإرهابية لا تعني فقط أنها لم تتبدد بالكامل، ولكن من المحتمل أن تظل تهديدًا قويًا بحلول عام 2020، وقد يشن هجمات مرعبة لا نتصورها.

بعد ما يقرب من خمس سنوات من سفك الدماء، انهار ما يسمى بداعش رسميًا عندما هزمت المجموعة الإرهابية في الجزء الأخير من الأراضي السورية في مارس. بعد سبعة أشهر، قُتل زعيمها الغامض أبو بكر البغدادي في هجوم شنه عملاء أمريكيون.

كانت انتصارات عام 2019 ذات أهمية رمزية - لكن مرونة التنظيم الإرهابي لا يعني أنها لم تبددها فحسب، بل من المحتمل أن تظل تهديدًا قويًا لعام 2020.

وقالت آن برادلي، المحللة السابقة لمكتب تحليل الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمدير الأكاديمي الحالي في صندوق الدراسات الأمريكية، لشبكة فوكس نيوز: "يجب ألا نفترض أن داعش قد هُزِم ولن يجدد من نفسه في المستقبل. موت البغدادي هو ثمن كبير يدفعه داعش، سيتطلب ذلك منهم أن يتكيفوا ، لكن موت البغدادي ليس هو نفس النصر الذي تحقق بموت أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. كان بن لادن شخصية مؤثرة وكبيرة على الكثيرين، وهذا ما لم يحظ به البغدادي ".

أكدت برادلي أيضًا أنه على الرغم من أن داعش لا يسيطر على أراضي في العراق وسوريا، إلا أنه كان ذات يوم مسيطرًا على ما يعادل حجم بريطانيا، ولا يزال لديه أصول كبيرة قدرت في وقت سابق من هذا العام بحوالي 400 مليون دولار، سيستخدمها التنظيم في هجمات قادمة ذات طابع انتقامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: هذا هو مصير أبو بكر البغدادى

بشار الأسد يعلق على مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

لوي دراع.. أردوغان يبتز أوروبا باستخدام ورقة داعش ردا على العقوبات

عرفت مكانه.. واشنطن تراقب الشخص الثالث في ترتيب قيادات تنظيم داعش بعد مقتل البغدادى

داعش يستعد للانتقام.. الاستخبارات العسكرية الأمريكية تحذر

بعد تكريم ترامب له.. لماذا أعلنت أمريكا عن هوية كلب عملية مقتل البغدادي؟

ترشيحاتنا

تريند الفن | زفاف حنان ترك.. حجاب فيفي عبده.. عودة شمس البارودي للتمثيل

بنظارتين.. شاهد| لقاء الخميسي تستعين بجمهورها في اختيار الأنسب

حقيقة وجود رأس الحسين بمصر .. مستشار المفتي يحسم الجدل

مران الزمالك اليوم.. جنش يزف بشرى سارة للجماهير البيضاء

احتجزها قبل يومين.. الجيش الليبي يفرج عن سفينة الطاقم التركي

ظاهرة التسرب الزواجي .. أسبابها وعلاجها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوع لمرضى الضغط العالى.. 5 أضرار لـ الشاى الأسود

بدون مكياج | لوك صادم لـ كاردي بي في ميامي ..صور

تصور لحظة إصابة طفلها بـ"نوبة صرع" لهذا السبب.. شاهد