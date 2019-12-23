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رياضة

مبابي: مراقبة ميسي لي أسعدتني

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:55 م
صدى البلد
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نور عادل
أبدى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، سعادته بمراقبة ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة له، خلال الصراع على الحذاء الذهبي للدوريات الخمس الكبرى، الذي توج به الأرجنتيني.

وقال مبابي، خلال تصريحاته لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "في نهاية الموسم الماضي، كان بإمكاني الاسترخاء لاعتلائي قائمة الهدافين، لكنني حاولت التفوق على نفسي ووجدت أن لدي فرصة للفوز بالحذاء الذهبي، لكن ميسي كان أمامي".

وأضاف: "حين أسجل هدفين يُسجل هو ثلاثة، وأسجل ثلاثة يُسجل ميسي أربعة، كان قويًا لدرجة أنني سألت ديمبلي هل يفعل ميسي ذلك عن قصد؟ وعما إذا كان يُتابع الأهداف التي أسجلها، قال لي نعم، بالتأكيد يتابعك".

واختتم: "في تلك اللحظة قلت لنفسي، ميسي يُشاهدني، إنها مجاملة كبيرة أن يضعني لاعب كبير مثله في اعتباره".

يُذكر أن ميسي توج بالحذاء الذهبي برصيد 36 هدفا في الموسم الماضي، بفارق 3 أهداف عن مبابي الذي حل في المرتبة الثانية.
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