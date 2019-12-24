هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح|فيديو

فنان بدرجة مخلوع.. سارة نخلة ترفع دعوى خلع على زوجها.. وحسين فهمى يسدل الستار على زواجه من رنا القصيبى.. وإيمان العاصى تتنازل عن حقوقها الزوجية مقابل الحرية