أفشة يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي أمام الاتحاد السكندري

نجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثاني في مباراته امام الاتحاد السكندري بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.



وسجل الهدف محمد مجدي قفشة من تمريرة من جونيور اجايي بالدقيقة 54.



بدأ الشوط الثاني بضغط قوي من جانب الاتحاد السكندري على دفاعات النادي الأهلي، وكاد ان يكلف احمد رفعت مدافع الأهلي محمد هاني ركلة جزاء الا ان الحكم محمدمجدي احتسبله خطأ من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 51.



وكاد النادي الأهلي ان يضيف الهدف الثاني باقدام عمرو السولية بلدقيقة 52 بعدما توغل داخل منقطة جزاء الاتحاد السكندري.



ونجح- النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثاني في مرمى منافسه الاتحاد السكندري عن طريق محمد مجدي افشة بالدقيقة 54.