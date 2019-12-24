حكايات بيرم التونسي.. أمسية ثقافية في أوبرا الإسكندرية 31 ديسمبر

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية ثقافية، يوم الاثنين المقبل، الموافق 31 ديسمبر، بعنوان "حكايات بيرم التونسي"، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.





تستعرض الأمسية أشهر قصائد الشاعر بيرم التونسي، التي تركت علامات مضيئة في المجتمع المصري والعربي، منها شمس الأصيل، كل الأحبة اتنين، القلب يعشق كل جميل، عتاب، الحب كدة.





ويتخلل الأمسية مجموعة من الفقرات الغنائية للفنانين محمد متولي، وآلاء أيوب.





أمسية "حكايات بيرم التونسي" يديرها الشاعر محمد بهجت، وتشارك فيها الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز.



