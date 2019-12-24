حبس عصابة سرقة سيارات البضائع بالطريق الدائري

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عصابة سيارات النقل المحملة بالبضائع على الطريق الدائرى، 4 أيام على ذمة التحقيقات





تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من سائق بمصنع حلويات قرر بأنه حال سيره بسيارة نقل تابعة لجهة عمله مُحملة بكمية من الحلوى أعلى الطريق الدائري ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة ملاكي " لم يتمكن من التقاط أرقامها " يستقلها مجموعة من الأشخاص وأجبروه على التوقف بالسيارة عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة , والاستيلاء منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم , ولاذوا بالفرار .





كما تبلغ للقسم من سائق بمصنع قرر بأنه حال سيره بسيارة " نقل ـ تابعة لجهة عمله " محملة بكمية من المفروشات أسفل كوبري الفطيم أعلى الطريق الدائري ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة بذات المواصفات وترجل منها مجموعة من الأشخاص منتحلين ذات الصفة , واستولوا منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرهًا عنه , ولاذوا بالفرار .





قام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بوضع خطة بحث ، وأثناء تمشيط خط سير هروب المتهمين أمكن العثور على السيارة الأولى المستولى عليها بمكان التخلي عنها بالبساتين ، كما تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين 5 عاطلين تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعتي السرقة وبحوزتهم الهاتفان المستولى عليهما من المجني عليهما وفرد خرطوش وعدد 8 طلقات وطبنجة صوت .



