AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عصابة سرقة سيارات البضائع بالطريق الدائري

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
Advertisements
عمرو خليفة
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عصابة سيارات النقل المحملة بالبضائع على الطريق الدائرى، 4 أيام على ذمة التحقيقات

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من سائق بمصنع حلويات قرر بأنه حال سيره بسيارة نقل تابعة لجهة عمله مُحملة بكمية من الحلوى أعلى الطريق الدائري ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة ملاكي " لم يتمكن من التقاط أرقامها " يستقلها مجموعة من الأشخاص وأجبروه على التوقف بالسيارة عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة , والاستيلاء منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم , ولاذوا بالفرار .

كما تبلغ للقسم من سائق بمصنع قرر بأنه حال سيره بسيارة " نقل ـ تابعة لجهة عمله " محملة بكمية من المفروشات أسفل كوبري الفطيم أعلى الطريق الدائري ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة بذات المواصفات وترجل منها مجموعة من الأشخاص منتحلين ذات الصفة , واستولوا منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرهًا عنه , ولاذوا بالفرار .

قام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بوضع خطة بحث ، وأثناء تمشيط خط سير هروب المتهمين أمكن العثور على السيارة الأولى المستولى عليها بمكان التخلي عنها بالبساتين ، كما تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين 5 عاطلين تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعتي السرقة وبحوزتهم الهاتفان المستولى عليهما من المجني عليهما وفرد خرطوش وعدد 8 طلقات وطبنجة صوت .

واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات النقل كرهًا عن قائديها باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم عقب استيقافهم منتحلين صفة رجال شرطة وأقروا بارتكاب الواقعتين ، تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها من المجنى عليه الثاني بمكان إخفائها بمنطقة الصف / جيزة، وكذا ضبط مبلغ مالي 50 ألف جنيه متحصلات بيع حمولة السيارة .
Advertisements

ترشيحاتنا

مشاهير من بلدنا| إسماعيل عبد الحافظ ابن كفر الشيخ.. رفض التعيين معيدا بالآداب ليصبح أبرز مخرجي الدراما التليفزيونية

فاق كل توقعاتي.. نبيل الحلفاوي يشيد برباعية الأهلي أمام الاتحاد.. ويعلق على الهدف الثاني

العرض الخاص لـ فيلم تامر حسني الفلوس.. اليوم

بحبك| ابنة عمرو دياب تنشر صورة حبيبها للمرة الأولى

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

في ذكرى ميلاد عمر الجيزاوي| قصة تهديده بسبب السخرية من الملك فاروق

AdvertisementS

بحبك| ابنة عمرو دياب تنشر صورة حبيبها للمرة الأولى

عرض أزياء هاني البحيري| مي عمر ترتدي فستان زفاف بـ15 مليون دولار

علي جمعة يكشف عن ٣ أشخاص تبكي عليهم السماء عند موتهم

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن 3 أهداف للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

ما يقال بين التشهد والتسليم في صلاة الفجر.. 26 كلمة حرص عليها النبي

الهدف الثاني التسلل.. إبراهيم سعيد: فوز الأهلي على الاتحاد يعيد الثقة للاعبين

تريند الفن| ابنة عمرو دياب تعلن عن حبها لشاب.. ظهور صادم لـ أنغام.. جوهرة ترقص بعد الفيديوهات الفاضحة

الزبادي بينها.. عميد معهد القلب السابق ينصح بعدم تناول 20 نوعا من الأطعمة والمشروبات

أحمد عيد عبد الملك عن هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد: عاوزين الـ var وجهاز كشف الكذب

فاق كل توقعاتي.. نبيل الحلفاوي يشيد برباعية الأهلي أمام الاتحاد.. ويعلق على الهدف الثاني

اخبار النادي الأهلي | جائزة فايلر للاعبين بعد رباعية الاتحاد | حقيقة انتقال أزارو إلى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أسوان

بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر