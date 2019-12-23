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مرأة

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:58 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال الاحتفال بالكريسماس.

تألقت دنيا سمير غانم فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون كاروهات جمع بين اللون الأحمر والأسود والرمادي، ونسقت معه بلوفر صوف باللون الأسود.

وانتعلت دنيا سمير غانم half boot باللون الرمادى، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة فى هذه الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.
بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية
بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية
بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية
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