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رياضة

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن 3 أهداف للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:14 ص
الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري
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محمد رشاد
كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي مدى صحة هدف الأهلي الثاني أمام الاتحاد السكندري الذي أحرزه محمد مجدي أفشة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتصر الأهلي على الاتحاد 4-0 في اللقاء الذي احتضنه استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة العاشرة بالبطولة المحلية.

وقال أحمد الشناوي خلال تحليله للقرارات التحكيمية في المباراة عبر شاشة قناة أون سبورت: "هدف الأهلي الثاني تسلل بسبب تقدم أفشة على جونيور أجاي اللاعب الذي مرر له الكرة".

وأضاف: "الهدف الثالث الذي سجله وليد أزارو صحيح وركلة الجزاء المحتسبة للأهلي صحيحة".

واختتم: "هدف الاتحاد الذي تم إلغاؤه قرار صحيح لأن الحكم أطلق صافرته باحتساب خطأ على مهاجم الاتحاد".
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