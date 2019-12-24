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ثقافة

الثقافة تحتفل بمرور 60 عاما على تأسيس فرقة رضا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:04 م
صدى البلد
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طارق موسى
تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة 14 شخصية من مؤسسى ورموز فرقة رضا الذين ساهموا بإبداعاتهم فى ترسيخ أحد أشكال الفنون الشعبية ونشرها فى المجتمع المصرى وذلك فى انطلاق الاحتفالية الكبرى التى تقام بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس الفرقة .

وتتواصل على مدار أسبوعين متتاليين حيث تنطلق فى الثامنة مساء الخميس 26 ديسمبر على مسرح البالون ويخرجها الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى بحضور الفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية .

تبدأ الاحتفالية بفيلم وثائقى يستعرض المسيرة المميزة لفرقة رضا وجولاتها داخل الوطن وخارجه ثم تسلم وزير الثقافة دروع التكريم لمؤسسى الفرقة محمود رضا – اسم على رضا - فريدة فهمى - اسم الموسيقار على إسماعيل ، اسم مصمم الاستعراضات حسن عفيفى ، نبيل مبروك من الجيل الأول للعارضين ، اسم الممثل والعارض ومصمم الاستعراضات حسن السبكى، اسم العارض ومصمم الاستعراضات حمادة حسام الدين، الجداوى رمضان أحد فنانى الجيل الثانى للفرقة ومديرها الأسبق، اسم العارضة نفين رامز، الفنانة هناء الشوربجي، الفنانة لطيفة توفيق لحام ، الفنانة ليلى عبد الغنى والمطرب محمد رؤوف .. بعدها تقدم الفرقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية التى اشتهرت بها منها رنة الخلخال ، العرقسوس ، الداحية ، يا وردة يابلدى ، الحجالة ، العصايا إلى جانب فاصل من أعمال الموسيقار على إسماعيل يضم معزوفتى خان الخليلى والكرنك .

جدير بالذكر أن فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقى على رضا والراقصة الأولى فريدة فهمى بمساندة استاذ الهندسة الدكتور حسن فهمى ، قدمت أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته وقام بتلحين أشهر استعراضاتها ، قامت الفرقة ببطولة ثلاثة أفلام سينيمائية لاقت نجاحًا جماهيريًا عريضًا هى إجازة نصف السنة ، غرام فى الكرنك، حرامى الورقة كما طافت مختلف دول العالم ونجحت فى تحقيق المراكز الأولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية التى مثلت مصر خلالها ، قدمت أكثر من 3000 عرض عالمى فى أهم وأعرق المسارح منها مسرح هيئة الأمم المتحدة ( نيويورك وجنيف ) ، الأولمبيا ( باريس ) ، البرت هول ( لندن ) ، بيتهوفن ( بون ) ، ستانسلافسكى ( الاتحاد السوفيتى ) وغيرها بالإضافة إلى عروض متعددة بمختلف أنحاء مصر، دعمتها وزارة الثقافة خلال العام الماضى بستة عشر فنان لإعداد جيل جديد من شباب العارضين قادر علي استعادة الأمجاد إلى جاانب تكوين اوركسترا خاص بها يضم نخبة من العازفين والمغنيين .
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