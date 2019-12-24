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اقتصاد

قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 9 ساعات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة بنها وذلك لمدة 9 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 25/12/2019 وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الخميس الموافق 26/12/2019 وذلك لأعمال الغسيل الدوري للشبكات بالكلور.

وناشدت الشركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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