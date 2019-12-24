إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة في حريق بقنا

أصيبت ربة منزل وأطفالها الثلاثة، اليوم الثلاثاء، في اندلاع حريق بوحدة سكنية بسبب ماس كهربائي فى قرية الخرانقة بمركز قوص.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، باندلاع حريق فى وحدة سكنية بقرية الخرانقه، نتج عنه إصابة سكينة صلاح محمد35 عامًا، ربة منزل، بحروق بالوجه والزراعين، وأطفالها الثلاثة، جنات سليمان محمد10 أعوام، حروق بالذراعين، و حسن 3 أعوام، بحروق بالوجه والذراعين، ومعتز 5 أعوام، حروق بالوجه والذراعين والقدمين.



تبين أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه قبل امتداده إلى بقية المنازل المجاورة.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

