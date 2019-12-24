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رياضة

تقرير طبي لـ فايلر عن حالة المصابين بـ الأهلي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يتسلم رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا طبيا من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة اللاعبين المصابين، وذلك في إطار متابعة المدير الفني وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعبين الذين غابوا عن التدريبات في الفترة الأخيرة للإصابة.

وبات من المنتظر أن يشارك ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، في مران الفريق الذي يقام غدا بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي وجاهزيته طبيبا للمشاركة في التدريبات.

كما يتسلم فايلر تقريرا عن اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة بلاتنيوم بطل زيمبابوي السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.
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