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رغم الحصار.. بالترانيم والأجراس في بيت لحم تعم بهجة العيد.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:05 م
استعدادات كنيسة بيت
استعدادات كنيسة بيت لحم
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فرح علاء الخولي
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو يعرض استعدادات كنيسة المهد ببيت لحم لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وعمت بهجة عيد الميلاد ساحة المزود في مدينة بيت لحم يوم الاثنين، في الوقت الذي تدفق فيه الزوار والمصلون على المدينة المقدسة لدى المسيحيين باعتبارها مسقط رأس المسيح.

وقد تم الاستعداد له من خلال تعليق الزينة وإنارة الشوارع المؤدية إلى الكنيسة وتجهيز شجرة الكريسماس، وتستعد المدينة الواقعة فى الضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع لاستقبال مؤمنين من جميع أنحاء العالم، سينضمون إلى العديد من الفلسطينيين المسيحيين فى المدينة.

ويفترض أن يصل المطران بيير باتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين، اليوم، الثلاثاء، إلى بيت لحم يترأس القداس فى كنيسة القديسة كاترينا المحاذية لكنيسة المهد، وسيحضر الرئيس الفلسطينى محمود عباس القداس.

ورغم عدم إتاحة إسرائيل الكثير من الحضور لعدم إعطائهم تصاريح الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة، إلا أن الكثيرين يحرصون على حضور القداس بكنيسة المهد، ولكن سيقل العدد عن السنوات الماضية.

وأبرز المعالم في بيت لحم كنيسة المهد التي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي، والتي بنيت على كهف ورد في التراث أن المسيح ولد فيه، وكذلك شجرة عيد الميلاد في ساحة المزود والتي ترتفع 16 مترا.
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