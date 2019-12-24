منها ما يخص الإمارات والعراق.. الملك سلمان يصدر 14 قرارا من قصر اليمامة

أصدر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، 14 قرارا تتعلق ببحث عدد من الاتفاقيات مع دول الإمارات ومالي والصين وكوريا الجنوبية والعراق ونيوزيلندا، ومنها أيضا ما يخص الشأن الداخلي في المملكة.



وشملت القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الموافقة على تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه ـ بالتباحث مع دولة الإمارات لإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين الرياض وأبوظبي، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.



وفوض مجلس الوزراء السعودي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، بالتباحث مع دولة مالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في مالي في مجال الشؤون الإسلامية.



ووافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة في دولة الصين لتشجيع التجارة بلا عوائق.



كما وافق على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية في السعودية والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا.



كما وافقت الحكومة السعودية على مذكرة تفاهم بينها وبين وحكومة العراق للتعاون في مجال النقل البحري، وايضا مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل السعودية ونظيرتها في العراق.



وفوض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتباحث مع نيوزيلندا في شأن مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصناعات الأولية بنيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية



كما فوض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتباحث مع مملكة المغرب في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المغرب.



ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة السياحة في الهند.



كما أقر مجلس الوزراء السعودي تعديل عدد من النصوص في المواد النظامية المتعلقة بالضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وتنظيم قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".



كما قرر مجلس الموافقة على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم (جامعة سليمان الراجحي).

حادي عشر:



وقرر ايضا فيما يتعلق بهيئة الفضاء تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ذات العلاقة بعمل الهيئة على النحو الموضح في القرار، وتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارتها من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات وهم الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ورانيا محمود نشار.



كما قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الرابعة) من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) وتاريخ 19 / 4 / 1406هـ، المتضمنة بأن يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: سبعة على الأقل يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. أعضاءً، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. عـضوًا، ورئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية عـضوًا



كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.



واخيرا اعتمد عددا من الترقيات والتعيينات لمتخصصين بمجلس الوزراء وعدد من المؤسسات الحكومية في المملكة.

