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فن

بالتعاون مع أحمد سعد.. حسن الشافعي يطلق أغنية مامي كوسا يناير القادم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:43 م
حسن الشافعي - أغنية
حسن الشافعي - أغنية مامي كوسا
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سعيد فراج
أعلنت شركة "ذا بيسمينت ريكوردز" للإنتاج الفني، أن الفنان حسن الشافعي سيقوم بإطلاق أحدث أعماله في أول شهر يناير القادم مع بداية العام الجديد، وهي أغنية تحت اسم "مامي كوسا"، التي يتعاون فيها مع المطرب أحمد سعد ومطرب المهرجانات الشعبية "إسلام كنكة" في أول لقاء يجمع بين الثلاثة، الأغنية من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد.

وكان الموزع الموسيقي حسن الشافعي، قام بنشر البوستر الدعائي للأغنية والفيديو الخاص بها عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، منوهًا بأن الأغنية سيتم إعلانها في بداية عام 2020.

يذكر أن الفيديو الخاص بالأغنية تم تصويره في قصر المانسترلي باستخدام إضاءة حديثة ليعكس المكان طبيعة الأغنية التي تجمع بين الشرقي والغربي في مزيج أصبح حسن الشافعي من رواده، لتكون كلمات الأغنية وروحها إضافة جديدة للأذن العربية، حيث تجمع الأغنية بين الموسيقى اللاتينية و الموسيقى الشرقية.

وتعتبر الأغنية هي السابعة التي يقدمها حسن الشافعي، حيث كانت آخر أعماله  "قلبك وين" والتي تعاون فيها مع الفنان الليبي "بهجت" و تم طرحها في يونيو 2019 وتصدرت الاغنية قائمة الاغاني الاكثر استماعا علي Spotify في ٢٠١٩.

و قال محمد الشاعر، مدير وشريك "ذا بيسمينت ريكوردز"، أن الأغنية الجديدة تأتي نتاج تعاون على عدة مستويات بين الأشخاص الذين اشتركوا في تقديمها، من الكلمات إلى الألحان و الموسيقى، و ستناقش نماذج العديد من الشخصيات التي نقابلها بشكل يومي في حياتنا والتي تجتمع في حفلة بقصر من زمن آخر وموسيقى وكلمات تعبر عن اليوم. أضاف الشاعر أن الفنان أحمد سعد واسلام كنكا سيظهران بشكل مختلف كما يبدو من البوستر الدعائي وسيظهر ذلك الاختلاف واضحا في الڤيديو الخاص بالأغنية.
بالتعاون مع أحمد سعد.. حسن الشافعي يطلق أغنية مامي كوسا يناير القادم
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