AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:30 م
الزمالك والانتاج
الزمالك والانتاج الحربي
Advertisements
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك ومنافسه الإنتاج الحربي، بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

دخل الفريقان المباراة بحماسة شديدة دون أهداف مبكرة، واتبع الفريقان الحرص في المباراة منذ بدايتها لتفادي الأهداف المبكرة.

وهدد الزمالك مرمى الانتاج الحربي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بكرة عرضية مررها حازم إمام لـ مصطفى محمد الذي مررها لزيزو وسددها تصدى لها عامر عامر.

وفي الدقيقة 12 مرة أخرى توجه زيزو الى مرمى الإنتاج الحربي مخترقًا الدفاعات ولكن لم يتمكن من تسديد الكرة بسبب معاذ الحناوي.

ووجه كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتكثيف الهجوم من على خط تماس ملعب المباراة لتسجيل هدف التقدم مبكرًا.

ورفض باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي هدية جناح فريقه الذي مرر له كرة عرضية مميزة سقطت أمام قدم مرسي في منطقة الجزاء ولكن مررها بطريقة غريبة في يد محمد عواد.

وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة انفرد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بعامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، في هجمة مرتدة، وسددها المغربي ولكن تصدى لها عامر ببراعة شديدة.

تألق عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي وحرم الزمالك من تسجيل هدف التقدم.

وتوقف اللعب دقيقتين بسبب سقوط معاذ الحناوي لاعب الانتاج الحربي بعد تسديدة قوية من زيزو لاعب الزمالك التي ارتطمت في صدره، واستأنف اللعب في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

واشتدت المباراة بعد الدقيقة 25 وتدخل زيزو مع أحمد مجدي لاعب الإنتاج الحربي وسقطا ارضًا وتلقى العلاج داخل المستطيل الأخضر وتوقف اللعب مرة أخرى.

ولم يرتفع أداء الفريقين بعد هجمة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك التي تصدى لها عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي.

وسقط حازم إمام لاعب الزمالك واستدعى الجهاز الطبي للعلاج ولكن لم يتم معالجته في ارض الملعب واضطر الى خروجه لتلقيه العلاج قبل انتهاء الشوط الأول بدقائق قليلة.

وسيطر الإنتاج الحربي في الدقائق الأخيرة بعد خروج حازم امام واستمرار الزمالك بعشر لاعبين ونظم هجمة منالجبهة اليسرى عن طريق شديد قناوي.

وخرج حازم إمام مصابًا وحل مكانه محمود حمدي الونش، ليستكمل الزمالك المباراة بالونش في الجبهة اليمنى.

وتوغل محمود عادل وسدد كرة رائعة ولكن تألق محمد ابو جبل وأنقذ الزمالك من هدف أول للإنتاج الحربي.

وتلقى طارق حامد لاعب الزمالك ومحمود عادل لاعب الإنتاج الحربي بطاقتين صفراوين بسبب تدخل عنيف بينهما.
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
الزمالك والإنتاج الحربي .. 4 فرص في 45 دقيقة للفريقين والتعادل السلبي سيد الموقف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس مصر.. 75 دقيقة.. الزمالك يهاجم وحارس الشرقية ينقذ مرماه من عدة أهداف

كأس مصر.. الزمالك يتأهل لدور الـ 16 بالفوز على الشرقية 3-1

بن شرقي يسجل هدفا رائعا لـ الزمالك فى شباك أول أغسطس بأسيست أوباما

أبطال أفريقيا .. 60 دقيقة.. طوفان الزمالك يحاول تسجيل هدف ثان وأول أغسطس يسعى للتعادل

ابطال أفريقيا.. 75 دقيقة | بن شرقي يطلق صاروخية ويسجل هدف الزمالك الثاني أمام أول أغسطس

الزمالك وبيراميدز.. 75 دقيقة وهدف ملغي للأبيض يزيد آماله في إحراز الثاني

ترشيحاتنا

بسبب مد البحر وسرعة الرياح.. غرق شوارع بورفؤاد أكبر مدن بورسعيد

عقوبات جديدة.. موقف اتحاد الكرة من حضور مرتضى منصور مباراة الزمالك

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة ويتواجد فى ملعب السلام ويلتقط صورا مع رئيس الإنتاج الحربي.. شاهد

اخبار الرياضة| إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر ورضا عبدالعال.. وفاة شقيقة محمود متولي.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات

يتوب علينا ربنا.. مصطفى شعبان يمازح لاعب النادى الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو