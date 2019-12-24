AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك والإنتاج .. عامر يحرم أوباما من تسجيل هدف ويصعب كل الحلول على ساسي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:21 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
عمرو ابوبكر
يواجه الزمالك منافسه الإنتاج الحربي في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتألق عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي وتصدى لأخطر هجمتين في المباراة من كريم بامبو وفرجاني ساسي.

تصدى عامر الى انفراد للمرة الثانية في المباراة، حيث انفرد به أوباما وسدد كرة قوية ولكن كان لها عامر بالمرصاد في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وحاول فرجاني ساسي لاعب الزمالك أن يحل حلا فرديا وسدد كرة قوية نحو مرمى الإنتاج ولكن تصدى لها عامر. 
وضم التشكيل الزمالك:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى .

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حازم إمام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي- يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم .

بينما تشكيل الإنتاج الحربي:
حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي

خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا

خط الهجوم: محمود عادل - باسم مرسي
الحربي ولكن تصدى لها عامر على مرتين ولم يستطيع الزمالك أن يخترق شباكه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبطال أفريقيا.. 15 دقيقة هجمات متبادلة بين الزمالك وأول أغسطس وزيزو ينتزع صيحات الجماهير

بن شرقي يسجل هدفا رائعا لـ الزمالك فى شباك أول أغسطس بأسيست أوباما

الزمالك يسعى لعودة الانتصارات على حساب إنتاج مختار في الدوري المصري

باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد.. التشكيل المتوقع لمباراة الإنتاج الحربي والزمالك

الدوري المصري.. الإنتاج الحربي يهاجم الزمالك بـ باسم مرسي ودياوارا

15 دقيقة هادئة بين الزمالك والإنتاج الحربي

ترشيحاتنا

نشرة الفن | طلاق جيهان منصور بعد زواج قصير .. حقيقة السخرية من عمرو يوسف.. سبب حذف مشهد على ربيع مع ويزو من فيلم تامر حسنى

رسالة إلى مصر واتفاقية مع الإمارات.. 14 قرار منها 4 تفويضات لوزيرين ومسئولين كبار.. موضوعات ساخنة على طاولة الملك سلمان والوزراء

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة ويقرر حضور مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

مشروع قانون جديد.. نقابة أصحاب المعاشات: صرف العلاوات الخمس في هذه الحالة.. فيديو

بعد إيقاف مرتضى منصور.. اتحاد الكرة يوجه صدمة جديدة للزمالك

3 مباريات ممنوع على مرتضى منصور حضورها مع الزمالك في الدوري.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو