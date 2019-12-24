الزمالك والإنتاج .. عامر يحرم أوباما من تسجيل هدف ويصعب كل الحلول على ساسي

يواجه الزمالك منافسه الإنتاج الحربي في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.



وتألق عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي وتصدى لأخطر هجمتين في المباراة من كريم بامبو وفرجاني ساسي.



تصدى عامر الى انفراد للمرة الثانية في المباراة، حيث انفرد به أوباما وسدد كرة قوية ولكن كان لها عامر بالمرصاد في الدقيقة 77 من عمر المباراة.



وحاول فرجاني ساسي لاعب الزمالك أن يحل حلا فرديا وسدد كرة قوية نحو مرمى الإنتاج ولكن تصدى لها عامر.

وضم التشكيل الزمالك:



محمد أبو جبل في حراسة المرمى .



محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حازم إمام في خط الدفاع.



طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي- يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو في خط الوسط.



مصطفي محمد في خط الهجوم .



بينما تشكيل الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: عامر عامر



خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي



خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا



خط الهجوم: محمود عادل - باسم مرسي

الحربي ولكن تصدى لها عامر على مرتين ولم يستطيع الزمالك أن يخترق شباكه.



