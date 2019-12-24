فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

حذر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، القائمين بعمل السحر والشعوذة لهبوط نادي الزمالك، قائلًا "أبشرك بسرطان في الرئة لأنك كافر".





وقال منصور منصور، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "أنا مع اللاعبين لآخر لحظة، والدوري مازال في الملعب، وسوف نقاتل من أجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة، والعودة إلى تحقيق البطولات".





وتابع مرتضي منصور، "الشبكة مقفلة بسحر أسود.. سيد عبد الحفيظ جايب ناس علشان نادي الزمالك يخسر ويتعادل بس".





وواصل "فايلر الفاشل مش مصدق النتائج التي حققها مع الأهلي علشان السحر ده كان بيخسر كل اللقاءات برة".





وانتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه الإنتاج الحربي، إلى التعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.





وأصبح الزمالك في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، والإنتاج الحربي بنفس النقاط في المركز الخامس.