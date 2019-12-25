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توك شو

رشا قلج تكشف تفاصيل حملة أكتر من مجرد أم في أفريقيا.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
رشا قلج
رشا قلج
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هاني حسين
قالت رشا قلج المصرية الأكثر تأثيرا في إفريقيا لعام 2019، إنها تفاجأت كونها ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في أفريقيا.

وأضافت رشا قلج في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" حملة أكثر من مجرد أم في أفريقيا تهتم بالسيدات غير القادرات على الإنجاب في أفريقيا".

وتابعت رشا قلج:" 25% من الأزواج في سن الإنجاب والتزاوج لديهم عقم في أفريقيا، والسيدات في أفريقيا يلامون على عدم الإنجاب وليس الرجال في أفريقيا حتى وإن كانت المشكلة لدى الرجل".

وقالت:" السيلات في أفريقيا لا يكملون تعليمهم ويتعرضون للتعذيب على كل المستويات من الأسرة والزوج والمجتمع لأنها غير قادرة على الإنجاب وتتعرض إلى تعذيب جسدي ونفسي".

ولفتت قلج:" في بعض الحالات تعمل السيدة خادمة للزوجة الثانية لأنها لا تنجب"، مضيفة:" 18 سيدة أولى في أفريقيا شاركوا في هذه حملة أكثر من مجرد أم".
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