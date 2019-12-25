شيرين رضا تتحدث عن عمرو دياب .. ماذا قالت؟

فتحت الفنانة شيرين رضا ، قلبها مجددا، للحديث عن زوجها السابق، النجم عمرو دياب ، وذلك في حوار لأحد المواقع الإماراتية الشهيرة؛ لتوضح شكل علاقتهما بعد مرور أكثر من 20 عامًا على انفصالهما.





وقالت شيرين رضا:" "عمرو أبو ابنتي الوحيدة، وبالتالي فعلاقتنا مستمرة، إننا أصدقاء في الأساس، وما زالت المودة التي هي أساس تعاملنا منذ البداية".





وعن محاربتها وإيمانها بالقضايا التي تخص حقوق الحيوان، أكدت شيرين رضا أنها ضد القسوة في التعامل مع الحيوانات، مؤكدة: "لا يهمني أي مشكلة طالما أعبّر عن رأيي الحقيقي، وهناك صورة ضدي بعد تغريدة لي عبرت فيها عن رفضي لقتل الحيوانات الضالة في الشوارع".



