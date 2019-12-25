لدي صور قصوركم في تركيا.. قيادي عسكري تابع لحكومة الوفاق يهدد فايز السراج

هدد ناصر عمار، آمر قوة الإسناد بعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، بالكشف عن فضيحة بالصور والفيديو اذا لم يقدموا الدعم اللازم لهم.



كما نشر صورا لسيارات مصفحة يتم بيعها في معارض تجارية بدل أن تكون في محاور القتال متهمًا ضباط المقاتلين في صفوف السراج بالفساد.



ونشر عمار مساء الثلاثاء سلسلة تدوينات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قال خلالها :"إذا لم يتم دعم المحاور يا تجار الحروب والدماء فإن مستندات وصور وفيديوات سأطرحها لوسائل الاعلام وعبر التواصل الاجتماعي ستسقطون على اثرها ياخونه ياتجار الموت"، في إشارة إلى فايز السراج وأعضاء المجلس الرئاسي.



وأضاف: "عندنا صور لفلل وقصور لكم في تركيا والبرتغال واسبانيا والمغرب. مستندات بأسماء ناسكم وأهلكم لانكم عارفين انكم ستتركون البلد وتلوذون بالفرار لان القضية قضية أحرار وأنتم مجرد عبيد وتجار مال وحرب ودماء..سحقا لكم ياخونة " .



وتابع قائلا:"اقسم لكم ان السراج شخصيا قالها بالحرف الواحد ، نحن قمنا بشراء 30 الف واقي رصاص والذي تم توزيعه عشرة الآف فقط اين الباقي ؟ وكلما ذهب الشباب من اجل الواقيات للمخازن يقولون لهم الكمية نفذت ، طيب والعشرة الاف واقي وعندي فيديوا لها كيف وصلت للتجار..فيديو ..بكميات كبيرة “.



كما هدد أيضا بفضح قادة ميليشيات السراج قائلًا "إذا لم يتم دعم المحاور بالسلاح والآليات المصفحة والواقيات التي تعرض بـ 1500 د.ل للواقي الواحد ، العرض الموجود 10،000 الاف واقي ، من المسؤول ونحن نعرف البائع والمستفيد . إذا لم يتم الدعم فأسماؤكم ستنزل تباعًا ياضباط الجيش يابزناسة".



كانت قناة "العربية" أفادت نقلا عن مصادرها بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بالقرب من مبنى الجوازات بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، أن القوات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الوفاق في طريق مطار طرابلس.