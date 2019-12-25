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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

بدء إجراءات تدريس ثقافة «احترام الآخر» يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
قراءة في الصحف في
قراءة في الصحف في برنامج صباح البلد
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فرح علاء الخولي
استعرض الإعلاميان لميس سلامة ومحمد جاد، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأربعاء.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

"صدى البلد"
السيسي ورئيس وزراء اليونان.. يستعرضان سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك للاتحاد الأوروبي

"الأهرام"
مدبولي: "لست وزيرًا للاستثمار".. والهيئة عادت لسابق عهدها تبعيتها لمجلس الوزراء

"أخبار اليوم"
الري: مصر متمسكة بمقترح قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

"المصري اليوم"
وزيرا الأوقاف والتعليم: بدء إعداد تصور مشترك بشأن تدريس ثقافة «احترام الآخر»

"اليوم السابع"
الصحة: تأمين المخزون الاستراتيجي لأدوية فيروس سي بجميع مراكز علاجه

"الوطن"
"التنمية المحلية" تكشف عن الاستعدادات الكاملة لسقوط الأمطار
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