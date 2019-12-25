عقب هجمات عيد الفصح.. سريلانكا تحتفل بأول كريسماس داخل كنيسة القديس أنتوني.. صور

حضر مئات المسيحيون في سريلانكا، أمس الثلاثاء، القداس الأول لعيد الميلاد في كنيسة القديس أنتوني، وذلك منذ الهجوم الإرهابي الذي شهدته في أحد الفصح ما أسفر عن مقتل 54 شخصًا.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تواجد عدد كبير من أفراد الأمن في سريلانكا أمام الكنيسة في العاصمة كولومبو، حيث حضر الكثير من المواطنين للاحتفال بعيد الميلاد.



وأمر رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا الشرطة، بالتعزيز الأمني لفعاليات عيد الميلاد.



وأوضحت الصحيفة أنه تم تجديد الكنيسة من قبل القوات السريلانكية وأعيد فتحها أمام المواطنين في يونيو الماضي، حيث ألقى رئيس الأساقفة مالكولم رانجيث عظة خاصة حول الحادث وصلى للضحايا.



وكانت سريلانكا شهدت في إبريل الماضي، خلال الاحتفالات بعيد الفصح، عددًا من التفجيرات في الفنادق والكنائس، ما أسفر عن مقتل 268 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين، وكانت كنيسة القديس أنتوني من بين هذه الأماكن التي تعرضت للهجوم.