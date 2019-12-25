Oak Park أحدث مشروعات IGI العقارية بالسادس من أكتوبر

تترقب شركات التطوير العقاري في مصر ما ستسفر عنه مبيعات الربع الأخير من 2019؛ لتقييم نتائج أعمالها على مدار العام، والاستعداد بخطط مختلفة قبل بداية 2020.. حيث تحاول الشركات استغلال تحسن المؤشرات الاقتصادية والإقبال المتوقع على شراء العقارات، فى زيادة مبيعاتها عبر طرح مراحل جديدة من مشروعاتها أو تدشين أخرى جديدة وكذلك تطوير العمل بمشروعاتها الحالية.



وأكدت "IGI العقارية"، أن السوق العقاري مازال قادرًا على قيادة الاقتصاد الوطني والدفع به إلى الأمام، مدعومًا بحزمة المشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والتوسعات التي تقوم بها الدولة في الظهير الصحراوي وإسهامات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت فى إنعاش سوق العقارات بمصر.



وتوقعت IGI” العقارية" خروج عــدد مــن الشــركات الناشــئة فــى مجـال العقـارات مـن السـوق لعـدم امتالكهـا الخبـرة الفنيـة والقدرة الماليـة لمنافسـة الشركات الكبرى، كمـا تتوقع IGI” العقارية" أن يشـهد السـوق العقـاري تحالفـات بيـن بعـض المطوريـن العقارييـن خلال الفترة القادمة، مما سيخلق أساليب جديدة للتســويق تناسب احتياجات المسـتهلك المصري والـذي لديه قناعـة بأن العقار هـو الملاذ الآمن لإدخار أمواله.



وفى إطار سعيها الدائم لنشر تطورات العمل بمشروعاتها المختلفة، كشفت IGI” العقارية" عن استمرار أعمال الإنشاءات بأحدث مشروعاتها ""Oak Park، وجاري العمل حاليا في اعمال الهيكل الخرساني من أعمدة وأسقف خرسانية حسب النماذج التصميمية المختلفة والتركيز علي الانتهاء من جميع الأعمال طبقا للمواعيد المحددة بالجدول الزمني للمشروع.



""Oak Park كومباوند سكني بمنظور عصري بمدينة السادس من أكتوبر يهدف إلى توفير تجربة معيشية مريحة. فقد راهنت IGI” العقارية" على مزايا جديدة ستقدمها فى أحدث مشروعاتها السكنية ""Oak Park بتقليل الكتل الخرسانية للمباني والتي لن تتعدى 20% فقط من مساحة المشروع، أما المساحة المتبقية مخصصة للمسطحات الخضراء والخدمات والمرافق.



ويقدم المشروع وحدات سكنية متنوعة المساحات والتصميمات تتراوح بين 167 إلى 235 مترًا بتسهيلات في السداد تمتد حتى 8 سنوات ما بين وحدات تشطيب كامل ونصف تشطيب، حتى يتمكن العملاء من تشطيب وحداتهم داخليًا وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.



المباني بـ""Oak Park سيتم انشائها على 3 نماذج مختلفة لإرضاء رغبات العملاء وتوفير احتياجاتهم المختلفة، حرصا من IGI” العقارية" على تقديم نموذج حیاة جديد بجودة عالية.



فستحقق IGI” العقارية “ لمالكي الوحدات الأرضية رغباتهم في وحدة سكنية أنيقة تطل على حديقة فخمة لتحقيق الاسترخاء التام والتحرر من ضغوط الحياة سواء من خلال المساحات الخضراء التي تطل عليها الوحدة، أو التقسيمات الداخلية التي صممت بأسلوب انسيابي على أحدث طراز معماري.



أصحاب الأدوار المتكررة سيكون لهم رفاهية فتح نوافذهم على صفحات عريضة من المساحات الخضراء ورؤية لا حدود لها لطبيعة خلابة في جميع أرجاء المجمع السكني المميز "Oak Park"، أما أصحاب الوحدات بالأدوار الأخيرة داخل "Oak Park"، فقد حرصتIGI” العقارية “على أن تحقق لأصحاب هذه الوحدات رؤية بانورامية وإطلالة ممتدة من خلال " الروف" الذي يجعل من تصميم الطابق الأخير بوابة كبري لرؤية مفتوحة للسماء بعيدا عن الضوضاء والتلوث.



"Oak Park" يقع على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، ويحتل موقعًا استراتيجيًا قريبًا من الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائري وطرق الفيوم والواحات ودهشور وفوكا وهي من أهم الطرق على شبكة الطرق الدولية والمحلية في مصر.



وتعد IGI” العقارية" من أوائل المطورين الذين أدخلوا مفهوم المجتمع السكني أو الكومباوند في السوق العقاري المصري، منذ تأسسها عام 1994، عبر مشروع جاردينيا بارك بأكتوبر، والذى تم تطويره عام 1995 على مساحة 85 فدانًا وضم 250 ڤيلا، ومشروعها الشهير والرائد "حي الأشجار" على مساحة 176 فدانًا ويشمل 3000 شقة وتاون هاوس وڤيلا، والذى أصبح أشهر المشروعات على المستوى المحلي في نهاية التسعينيات لتبنيه مفهوم الحي المتكامل.



واستطاعت الشركة تنمية مساحات تصل الى 2.5 مليون متر مربع، وتطوير أكثر من 8,500 وحدة سكنية، تخدم بها أكثر من سبعة آلاف عميل وأربعة آلاف أسرة مقيمة بمشروعاتها المختلفة.