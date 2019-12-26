حصاد 2019 | تطبيق واتساب.. التحديثات المتوقع طرحها في عام 2020.. وتعرف على أبرز الميزات التي ينتظرها المستخدمون

- حصاد 2019 لتطبيق واتساب

- تحديثات مميزة من المتوقع طرحها في عام 2020 - المكالمات الجماعية على رأس أبرز ميزات التطبيق التى ينتظرها المستخدمون





شهد تطبيق التراسل الفورى واتساب "WhatsApp"، خلال عام 2019 العديد من التحديثات الجديدة التي وفرت للمستخدمين العديد من المميزات، والتى تجعله منافسًا قويًا لتطبيقات المراسلة الفورية الأخرى، حيث تأتي بتغييرات جذرية غير مسبوقة للخدمة، ومن بينها بعض المميزات التى أعلن عنها خلال العام ولكن للنسخة التجريبية من التطبيق مثل ميزة الوضع الليلي "DARK MODE".





وفيما يلي نستعرض الميزات التى تم طرحها أو الإعلان عنها خلال عام 2019، وفقًا لموقع WABetaInfo المتخصص في أخبار واتساب، والتى من أبرزها:





- ميزة مكالمات الفيديو الجماعية:

أطلق تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" خلال عام 2019، ميزة إجراء المكالمات الجماعية Group Call، والتي تتيح لمستخدميها إمكانية إضافة وتحديد ما يصل إلى ثلاثة أشخاص في مكالمة فيديو واحدة داخل دردشة المجموعات.





- ميزة الفيديوهات القصيرة (Boomerang):

طرح واتساب في عام 2019 ميزة boomerang لمستخدمي هواتف آيفون على الإصدار التجريبي، وهي ميزة شائعة على موقع إنستجرام، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء وتصوير ملفات GIF مثل مقاطع الفيديو ولكن لمدة من 10 ثوانٍ.





- ميزة مشاركة القصص إلى فيسبوك:

إتاحت الشركة المالكة لواتساب لمستخدميها خلال 2019، ميزة مشاركة حالة واتساب "Whatsapp Status" مباشرة إلى قصص فيسبوك "Facebook Stories" بضغطة زر واحدة، ومن خلال هذه الميزة يستخدم واتساب واجهة "API" ما يتيح عدم ربط الحسابات ببعض لمشاركة الحالة، حيث تعمل هذه الميزة على دمج جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى التى تمتلكها فيسبوك.





- ميزة عرض مقاطع نيتفيلكس بوضع (PiP):

قام تطبيق واتساب خلال عام 2019، بإطلاق ميزة جديدة لمستخدمي iPhone، حيث يتيح لمستخدميها إمكانية مشاهدة مقاطع وإعلانات أفلام وبرامج نتفليكس Netflex عبر تطبيقها دون ترك المحادثة منه أو إغلاق البرنامج من خلال ميزة صورة في صورة (PiP)، ويتيح أيضًا للمستخدمين مشاهدة مقاطع فيديو Facebook و YouTube و Instagram داخل التطبيق.





- ميزة تعديل الوسائط:

طرح واتساب ميزة جديدة خلال عام 2019، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمي الخدمة تعديل أو تحرير الوسائط المرسلة أو المستلمة داخل تطبيق واتساب "WhatsApp"، والتي تمكن المستخدمين من خلال الضغط على خيار تحرير "edit" عند فتح ملف الوسائط داخل الدردشة، والتى ستعيد توجيه المستخدم إلى شاشة تحرير الصور، وبعد تعديلها سوف يتم إنشاء نسخة مكررة للصورة الأصلية.





- ميزة الأوامر الصوتية:

إطلق واتساب خلال عام 2019، ميزة الأوامر الصوتية على هواتف أندرويد، والتي تسمح للمستخدمين من قراءة رسائل تطبيق واتساب بالإضافة للرد عليها باستخدام الأوامر الصوتية، يتم ذلك عن طريق إصدار أمر صوتى "اقرأ رسائلى" "read my messages" لمساعد جوجل الذكي.





- ميزة حماية صورة الملف الشخصي:

قام واتساب بطرح ميزة حماية صورة الملف لهواتف أندرويد خلال عام 2019، والتي تعمل على حماية صورة الملف الشخصي للمستخدمين من أن يتم تنزيلها والاحتفاظ بها من قبل الآخرين.





- ميزة تشغيل الرسائل الصوتية:

خلال عام 2019، أضاف واتساب ميزتين جديدتين خاصة بالرسائل الصوتية للخدمة، حيث اتاح لمستخدمي هواتف أندرويد ميزة تشغيل الرسائل الصوتية المستلمة بصورة متتالية دون الحاجة إلى تشغيلها بالضغط على الرسالة في كل مرة، بالإضافة إلي ميزة أخرى لمستخدمي هواتف آيفون وهي تشغيل الرسائل الصوتية من خلال الإشعارات، دون الحاجة لفتح التطبيق للاستماع إلى الرسائل الصوتية الواردة.





- ميزة تصميم الألبوم:

وخلال عام 2019، طرح تطبيق المراسلة الفورية واتساب ميزة تجميع الصور المتعددة في فقاعة واحدة على "WhatsApp Chats"، والتي تعرض لمستخدمو التطبيق الصور المراسلة أو المستلمة في صورة ألبوم والتي تظهر ضمن الدردشة كرسالة واحدة.





- شاشة بداية جديدة Splash Screen:

طرح تطبيق واتساب على هواتف آيفون خلال عام 2019، شاشة بداية جديدة تظهر عند فتح التطبيق تسمي Splash Screen، وتظهر واجهة المستخدم الرئيسية للتطبيق تحمل شعار واتساب على خلفية بيضاء، والتي ستظهر الخلفية السوداء حين يتم طرح ميزة الوضع الليلي، والتي تم إطلاقها أيضًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام التشغيل Android.





- ميزة محاذاة الصور:

وفر تطبيق واتساب خلال 2019، مؤشر جديدة للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص، عند وضعها على الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة "GIF"، وهى الميزة التى كانت موجودة فى موقع إنستجرام.





- ميزة إنشاء صور GIF:

أطلق واتساب خلال عام 2019، ميزة جديدة لإنشاء وإرسال مقاطع GIFS، والتي تتيح لمستخدمي الخدمة تحويل أي مقطع فيديو من معرض العاتف الذكي إلى مقاطع صور متحركة GIF، مدتها 6 ثوان أو أقل.





- ميزة القائمة السوداء للمجموعات:

قام واتساب خلال عام 2019، بتحديث ميزة إعدادت الخصوصية الخاصة بالمجموعات، حيث يسمح خيار القائمة السوداء الجديدة التي من شأنها أن تتيح لك اختيار من يمكنه ومن لا يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتساب، وبذلك سيكون لديك مزيد من التحكم في رسائل المجموعة التي تتلقاها، وعند التمكين، سيطلب من المستخدم الذي يرغب في إضافتك في مجموعة واتساب أن يرسل لك أولًا رابط دعوة في التطبيق إذا قبلته، فستتم إضافتك إلى المجموعة وإلا فسوف تنتهي صلاحية الرابط في ثلاثة أيام.





- ميزة إنتظار المكالمات:

طرح تطبيق المراسلة الفورية واتساب خلال عام 2019، تحديثًا جديدًا يمنح التحديث ميزة "انتظار المكالمات"، والتي تسمح لك بتعليق الأشخاص أثناء الرد على مكالمة أخرى، بالإضافة إلى تحديث تصميم شاشة "الدردشات" أيضًا "لتسهيل مسح رسائلك بسرعة".





- ميزة قفل الهاتف ببصمة الإصبع:

في شهر نوفمبر عام 2019، إتاح تطبيق المراسلة الفورية واتساب إمكانية غلق التطبيق باستخدام البصمة بالهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وكانت تلك الخاصية قد تم تفعيلها منذ عدة أشهر بهواتف الآيفون، وتدعم الميزة كلًا من Touch ID وFace ID، بينما يقتصر في نظام الأندرويد على فتح بصمات الأصابع فقط.





وفيما يلي نعرض لك أبرز ميزات تطبيق WhatsApp القادمة في عام 2020:





ميزة رسائل التدمير الذاتي Self-destructing messages:

قدم واتساب ميزة ملائمة لفترة قصيرة، تسمح للمستخدمين بحذف رسالة قاموا بأرسالها للجميع، ومع ذلك لا يزال بإمكان المستخدمين معرفة ما إذا قام المرسل بحذف رسالة ما في المحادثة، ومع ذلك تعمل المنصة الآن على ميزة مشابهة لمنافسيها Snapchat و Telegram، وفقًا للشائعات سيسمح واتساب للمستخدمين بضبط رسائل التدمير الذاتي بعد فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى تمكن المستخدمين من تعيين فترات زمنية لرسائل التدمير الذاتي في غضون 5 ثوانٍ وساعة واحدة، وتم رصد هذه الميزة لأول مرة بواسطة WABetaInfo في الإصدار التجريبي للخدمة، وكانت هذه الميزة متاحة فقط في محادثات المجموعة.





- ميزة إخفاء الحالة من الاتصالات الصامتة:





تعتبر ميزة "إخفاء حالة التحديثات المخفية" إحدى الميزات التي كانت قيد التطوير لفترة من الوقت، والتي لا يزال واتساب يعرض حاليًا تحديث الحالة من جهات الاتصال التي كتمتها في نهاية القائمة في علامة تبويب الحالة، حيث سيتمكن مستخدمو واتساب من إخفاء تحديثات الحالة كتم الصوت عن جهات اتصال محددة، وستكون هذه الميزة متاحة تحت علامة تبويب منفصلة لتسهيل العملية، لا تزال الميزة قيد التطوير وستستغرق بعض الوقت حتى تظهر في الإصدار الثابت للتطبيق.





- حظر الإشعارات Blocked notifications:

يتيح لك واتساب حاليًا ميزة حظر أي شخص من إرسال رسائل إليك، ومع ذلك فإن الشخص الذي يتم حظره ليس لديه طريقة لمعرفة أنه قد تم حظره بالفعل باستثناء عدم ظهور صورة البروفايل وحالة المستخدم الذي قام بحظره، ولكن في الآونة الأخيرة، ظهر تقرير يوضح بأن خدمة التراسل الفوري تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كان شخص ما قد حظره، مما تسبب هذا في ضجة هائلة مع قول المستخدمين أن الميزة ستتحدي طبيعة حظر شخص ما.





- رسائل فلاش Flash messages:





رسائل فلاش SMS موجودة منذ فترة وهي وسيلة رائعة لجذب انتباه شخص ما، حيث تنبثق رسالة فلاش SMS على الشاشة بأكملها وبمجرد أن يرى المستخدم أو يستجيب للنص، فإنه عادة ما يختفي دون أي أثر، وهي ليست فقط أداة رائعة لجذب انتباه شخص ما في حالة الطوارئ، ولكن يمكن أيضًا استخدامها لإرسال معلومات مخصصة فقط لعيون المستلم.





- ميزة الوضع الليلي Dark Mode: