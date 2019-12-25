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حوادث

إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور في انقلاب سيارة بالعاشر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:50 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أصيب 7 من عمال اليومية بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى "بلبيس- العاشر من رمضان".

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 منهم بكدمات وكسور.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، وجاري تحرير محضر بالواقعة.
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