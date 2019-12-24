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حوادث

الإداري يلغي قرار منع الصحفيين المحالين للتحقيق من دخول النقابة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:29 م
صدى البلد
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محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، بقبول الدعوى المقامة من الصحفية حنان عبد الله والمطالبة بوقف قرار منعها من دخول نقابة الصحفيين لحين الإنتهاء من التحقيق، وإحالة الشق الموضوعى من الدعوى لهيئة المفوضين .

وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 58978 لسنة 74 قضائية ، كل من نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس الإدارة .

وذكرت المحكمة بأنه لاعقوبة ولا جريمة إلا بنص، وأن قرار المنع من دخول النقابة صدر بالمخالفة لقانون النقابة وخاصة بالمادة 77 و80 من القانون رقم 76 لسنة 1970.
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