مش بتتنفس كويس .. تمرين الحجاب الحاجز علاج فعال

ضيق التنفس.. هو حالة غير مريحة تجعل من الصعب وصول الهواء بالكامل إلى الرئتين ويمكن أن تسبب مشاكل في أجزاء مختلفة من الجسم فى مقدمتها القلب والرئتين ضررًا في التنفس.



وذكر موقع " healthline" أننا يمكننا علاج مشاكل التنفس عن طريق تمرين الحجاب الحاجز بشرط أن يتم بشكل صحيح.



ونعرض فيما يلي خطوات عمل تمرين الحجاب الحاجز لعلاج ضيق التنفس:



- الجلوس على كرسي مع ثني الركبتين والكتفين والاسترخاء والرأس والرقبة.



- ضع يدك على البطن ثم تنفس ببطء من خلال أنفك" يجب أن تشعر أن بطنك تتحرك تحت يدك".



- أثناء الزفير، قم بشد عضلات البطن فيجب أن تشعر أنها تنزل للداخل وتنفس من خلال فم.



- وضع المزيد من التركيز على الزفير واستمر في الزفير لفترة أطول من المعتاد قبل الاستنشاق ببطء مرة أخرى.



- استمر فى أداء التمرين لمدة خمس دقائق.



يذكر أن هذا التمرين يعد من الطرق الفعالة فى علاج ضيق التنفس ولكن يجب إجراء الفحوصات اللازمة عند بداية الشعور بمشاكل التنفس لأنه فى بعض الأحيان يحدث بسبب مشاكل مرضية تستلزم تناول الأدوية والعقاقير الطبية مثل أمراض الرئة.