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أخبار العالم

عقيلة صالح يفضح تصريح أردوغان بشأن وجود مليون تركي في ليبيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:18 م
صدى البلد
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حسام رضوان
شن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح هجوما على الرئيس التركي رحب طيب أردوغان، وتصريحاته بشأن وجود مليون تركي مقيم في ليبيا.

وقال عقيلة صالح لصحيفة "المرصد" الليبية، إن حديث أردوغان محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا.

وكان أردوغان صرح بأنه إذا مرر البرلمان قرار تقديم الدعم العسكري إلى ليبيا فسيجري تنفيذه.

ويأتي ذلك بعدما أعلن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق نيته الحصول على مساعدات عسكرية تركية.
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