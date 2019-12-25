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رئيس قناة السويس: نعمل على تطوير المجرى الملاحي والاستفادة من ممتلكات الهيئة.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:27 م
رئيس هيئة قناه السويس
رئيس هيئة قناه السويس
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إبراهيم القادري
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن قناه السويس تعمل علي تطوير الاسطول البحرى وقد قمنا بتدشين قاطره جديده في بور سعيد من ضمن 7 قاطرات علي مستوى الجمهورية حتي الان .

وأضاف"ربيع" خلال لقائه على قناة " الغد":أننا نعمل على تطوير المجرى الملاحي للقناة وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه الهيئة ،كما ان لدينا 70 لنش ونقوم على إنشاء منشآت جديدة حتى نواكب السرعات المتواجدة مع الوحدات العملاقة التي تمر في قناة السويس.

وأوضح"ربيع"أن الكراكات مهمة جدا بالنسبة الي قناه السويس حتى نستطيع الحفاظ على عمق قناة السويس.

وتابع" ربيع" أن قناة السويس عمقها 66 قدم ويجب الحفاظ على هذا العمق .

واستكمل" ربيع" أن هناك عملية إطفاء تحدث نتيجة عبور السفن الضخمة ودائما نقوم بعمل عمليه مسح الا وهو التكريك مضيفا ان هناك كراتين مقرر تأتي من هولندا العام القادم .
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