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أخبار العالم

الإمارات تعلق على الهجوم الإرهابي بإقليم سوم شمال بوركينا فاسو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:07 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أدانت الإمارات بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو ، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء ومن قوات الأمن ، وجُرح فيه آخرون.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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