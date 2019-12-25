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رياضة

بعد الفوز على الطلائع | لا وقت للراحة في المصري استعدادا لـ بيراميدز

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:10 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الخامسة مساء غدٍ الخميس على الاستاد تدريباته استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الاسكندرية.

كان الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق قد حرص على الاجتماع بلاعبيه عقب نهاية مباراة اليوم أمام فريق طلائع الجيش والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدف للاشئ سجله أحمد ياسر.

وطالبهم بغلق صفحة الملف المحلي مؤقتًا والتركيز في مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بالكونفيدرالية وهي المباراة التي تجمع بين متصدري المجموعة، حيث يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد ست نقاط من مباراتين بفارق الأهداف فقط عن فريق المصري الذي يحل في المركز الثاني.

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