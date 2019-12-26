ضبط 12 طن لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .



تمكنت الحملات من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته (12,216) طن (مقطعات لحوم، مفروم لحوم، أسماك، عجينة كفتة، كلاوى، أجزاء دواجن) معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.