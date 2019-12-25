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فن

أمطر الفقراء بالأموال في الشارع | مطرب يثير الجدل بهذا الفيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:04 م
الفقراء يجمعون الأموال
الفقراء يجمعون الأموال
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سعيد فراج
نشر المغني الأمريكي بلوفيس مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه يقف فوق سيارته وسط أحد شوارع لوس أنجلوس الأمريكية، ويلقي بالأموال الكثيرة على الفقراء.

وظهر بلوفيس، وهو يُمطر الفقراء بالدولارات الأمريكية في مقطع فيديو قصير وصلت مدته إلى 50 ثانية، ليتفاعل معه المارة الذين بدا عليهم علامات الفقر والجوع، ويتزاحمون حول الأموال الملقاه عليهم.

وعلق مغني الراب الأمريكي بلوفيس، على الفيديو قائلًا: «موسم العطاء»، في إشارة منه إلى تفاعله مع هذا الموسم بالتزامن مع أعياد الكريسماس.

وتشهد العديد من دول وعواصم العالم في الوقت الحالي، إحتفالات عديدة ومتنوعة بأعياد الكريسماس ورأس النسة الميلادية الجديدة 2020. 


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The season of giving💸

A post shared by Blueface (@bluefacebleedem__) on

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