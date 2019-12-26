الإثنين المقبل.. القوى الناعمة ودورها المجتمعي فى ملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان "القوى الناعمة ودورها المجتمعي " فى السابعة من مساء يوم الاثنين 30 ديسمبر الجارى بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .



يتحدث في الملتقى الدكتور صلاح فضل أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقى أكاديمية الفنون، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الفني والأستاذ بأكاديمية الفنون، الدكتورة لوتس عبد الكريم رائدة الثقافة المصرية والعربية، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.



ويتضمن برنامج الملتقى باقة مميزة من الأغاني المتنوعة من المطرب الشاب"مصطفى النجدي" بمصاحبة فرقة أوتار الغنائية.