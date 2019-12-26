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رياضة

محمد فضل: اللوائح ستحكم قرار لجنة الانضباط بشأن مخالفات مرتضى منصور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:46 ص
محمد فضل عضو اللجنة
محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
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ياسمين تيسير
كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، عن موقف اللجنة من حضور مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي أول أمس على الرغم من قرار لجنة الانضباط بإيقافه 3 مباريات.

وأكد محمد فضل في تصريحات لـ برنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن لجنة الانضباط منفصلة عن اللجنة الخماسية ولها قراراتها الخاصة، مشددا على أن تلك القرارات إلزامية نظرا لكون اللجنة تمثل جهة قضائية.

وأضاف محمد فضل أن لجنة الانضباط تتكون من مجموعة من القضاة ورجال القانون وأن اللجنة الخماسية لا تتدخل مطلقا في عمل لجنة الانضباط.

وتابع محمد فضل أن لجنة الانضباط ستتخذ القرار المناسب وفقًا للوائح والقوانين لمن لم يمتثل لقرار الإيقاف، حيث إن قرار اللجنة واجب النفاذ.

وأكمل محمد فضل أن دور اللجنة الخماسية يقتصر على مخاطبة الأندية بشأن قرارات لجنة الانضباط.
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