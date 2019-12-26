وزير إسرائيلي يهدد بالعودة لسياسة الاغتيالات في غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، صباح اليوم الخميس، إن "إسرائيل أعادت سياسة الاغتيالات في غزة، لمن يقف خلف إطلاق الصواريخ.





وذكرت مواقع عبرية، في تعليقها على هروب نتنياهو، أمس، من مركز انتخابي في عسقلان؛ عندما دوت صافرات الإنذار، وأعنت سقوط صاروخ انطلق من غزة: "نتنياهو كان قد صرح أن من يطلق صاروخا؛ عليه لملمة أغراضه"، في اشارة الى اغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، قبل شهر.





وأضاف كاتس في تصريح لاذاعة الجيش الإسرائيلي، "لقد أعدنا سياسة الاغتيالات، وهناك جهد استخباراتي يجري لتحديد هل هناك مسؤول جديد يقف خلف إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، مشددًا في حديثه، "سنقوم باغتياله".





وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي توعد الليلة الماضية خلال تواجده في عسقلان حين أطلقت الصواريخ، بأن يتم تصفية المسؤول عن إطلاقها.



