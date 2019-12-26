AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير إسرائيلي يهدد بالعودة لسياسة الاغتيالات في غزة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:46 م
وزير إسرائيلي يهدد
وزير إسرائيلي يهدد بالعودة لسياسية الاغتيالات لـ غزة
Advertisements
سمر صالح
قال وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، صباح اليوم الخميس، إن "إسرائيل أعادت سياسة الاغتيالات في غزة، لمن يقف خلف إطلاق الصواريخ.

وذكرت مواقع عبرية، في تعليقها على هروب نتنياهو، أمس، من مركز انتخابي في عسقلان؛ عندما دوت صافرات الإنذار، وأعنت سقوط صاروخ انطلق من غزة: "نتنياهو كان قد صرح أن من يطلق صاروخا؛ عليه لملمة أغراضه"، في اشارة الى اغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، قبل شهر.

وأضاف كاتس في تصريح لاذاعة الجيش الإسرائيلي، "لقد أعدنا سياسة الاغتيالات، وهناك جهد استخباراتي يجري لتحديد هل هناك مسؤول جديد يقف خلف إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، مشددًا في حديثه، "سنقوم باغتياله".

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي توعد الليلة الماضية خلال تواجده في عسقلان حين أطلقت الصواريخ، بأن يتم تصفية المسؤول عن إطلاقها.

واعترضت القبة الحديدية صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه عسقلان خلال وجود نتنياهو الذي نقله حراسه إلى منطقة محمية، وقصفت قوات الاحتلال عدة مواقع بغزة دون وقوع إصابات.
Advertisements

ترشيحاتنا

طه إسماعيل يكشف سر اختيار فايلر لـ قيادة الأهلي وسر تعثر التعاقد مع سباليتي

في عيد ميلاد فادية عبد الغني.. شاهد ابنتها المحجبة صورة طبق الأصل

من المطار للمران.. الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة بلاتنيوم | شاهد

تشكيل ليفربول وليستر سيتي المتوقع قبل قمة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي

الأرصاد تكشف موعد انتهاء حالة الطقس السيئ.. فيديو

فايلر الصغير.. الأهلي يكشف عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة بلاتينيوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور

حصاد هوليوود.. هؤلاء النجوم تزوجوا في 2019.. أحدهم سحب الهواتف من المعازيم